El próximo viernes se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, para sensibilizar a las personas sobre el cuidado y la protección que el medioambiente necesita. Este año en particular, el llamado es a crear conciencia sobre el cambio climático.



La Organización de las Naciones Unidas (ONU), gestora de esta conmemoración, convoca a cambiar hábitos y “hacer las paces con la naturaleza”.



En este sentido hace una invitación a adoptar comportamientos que ayuden a mitigar el impacto que la relación entre los seres humanos y sus mascotas puede tener con la salud del planeta tierra. Por fortuna, en la actualidad no solo se ha podido determinar este impacto, sino que se cuenta con recomendaciones sencillas y prácticas para reducirlo, las cuales están al alcance de todos los tutores.



Basta con observar las rutinas que se tienen día a día con las mascotas: uso indiscriminado de plástico, mala disposición de los desechos contaminados con heces, empleo excesivo de productos para limpieza con aditivos o pesticidas son algunas de las actividades que pueden ser extremadamente contaminante, más aún si se tiene en cuenta que cada vez y con mayor frecuencia los seres humanos están adoptando animales de compañía como miembros de familias multiespecie.

Camine más con su perro, en vez de llevarlo a pasear en carro. Foto: AFP

Alternativas ecoamigables

Bolsas plásticas. Este es, quizá, uno de los principales problemas y tiene que ver con un uso excesivo de bolsas plásticas, catalogadas como plástico de un solo uso, para recoger las heces de las mascotas. Se calcula que, anualmente, un tutor hace uso de 1.100 bolsas, aproximadamente. Si bien este comportamiento es el adecuado como buen ciudadano para evitar conflictos con las demás personas, no se puede negar que es altamente contaminante.



Las personas, conscientes de esta problemática, hoy han implementado el uso de otros materiales como papel periódico, cartón u otros elementos. ¿La mala noticia? Estos materiales no son 100 por ciento amigables con el medioambiente y pueden contaminar con heces productos susceptibles de ser reciclados.

Ahora es factible encontrar en el mercado bolsas compostables o biodegradables, hechas de materiales de origen vegetal como almidón de maíz, fécula de papa o yuca, y otros residuos provenientes de la producción agrícola. Aunque esta alternativa tampoco es considerada completamente amigable, sí se reduce el impacto al convertirse con facilidad en abonos orgánicos o al degradarse en menor tiempo que una bolsa normal.

En el caso de los gatos es muy importante mantener una estricta limpieza de su caja de arena. Foto: istock

Arena sanitaria para gatos. Esta puede ser altamente contaminante cuando no se desecha de manera correcta desde el origen. Algunas personas eliminan la arena contaminada con heces u orina de los gatos en el sanitario o la mezclan en la basura del hogar sin ninguna precaución. Todo esto resulta en la contaminación del agua o de materiales como vidrio, material orgánico, papel, cartón, entre otros.



Una solución es hacer uso de arenas hechas con residuos vegetales (maíz, soya, trigo, arveja, etc.), viruta de madera, papel reciclado o restos orgánicos que han pasado por un proceso de transformación. Adicionalmente, es importante mencionar que las heces de los gatos no deben eliminarse por el inodoro, sino en bolsas separadas para evitar la contaminación del agua con posibles microorganismos del gato.

Productos para la limpieza. Muchos jabones o champús vienen con aditivos, conservantes, químicos, productos antiparasitarios o aromas, los cuales contaminan el agua. Para evitar esto, se puede optar por productos hechos con aceites vegetales, residuos orgánicos o perfumes naturales y que, además, vienen empacados en envases reutilizables.



Esterilización. Con la esterilización se controla el nacimiento de nuevos animales que necesitarán recursos para sobrevivir. También se promueve la adopción, con el fin de que en lugar de traer nuevos cachorros, los animales que ya existen puedan tener un hogar.



Productos orgánicos. Existen snacks naturales que no contienen aditivos ni preservantes, lo que evita la contaminación en su producción.

El reciclaje es importante también. En algunos casos los accesorios y los juguetes podrán ser reutilizados. Si no le sirven a la misma familia, posiblemente algún animal rescatado por una fundación podrá utilizarlo. Existen tutoriales para fabricar los juguetes de las mascotas a partir de ropa que no se utiliza.



Camine más con su perro, en vez de llevarlo a pasear en carro. Si es de los que quieren ir con su perro a todos los sitios, una manera de ayudar al medioambiente es caminar con él.



Conviene revisar cada una de las rutinas que tiene con los animales de compañía con el fin de hacerlas más amigables y mitigar el impacto que estas tienen sobre el medioambiente y los ecosistemas.

