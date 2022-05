La compañía Latin Assistance, especializada en asistencia a los viajeros, presenta una lista de recomendaciones que pueden ayudar a los tutores de mascotas a armar sus planes de viaje, nacionales o internacionales, junto a ellas.



Estas son, de acuerdo con la firma, las distintas formas en las que pueden transportarse perros y gatos, para que puedan viajar en avión, tranquilos y seguros.

Lo primero a tener en cuenta es que si la idea es viajar con mascotas, hay que seleccionar muy bien la aerolínea. Cada una de estas empresas establece reglas y requisitos que sus pasajeros deben cumplir; así las cosas, empiece por averiguar qué ofrece cada una de ellas en relación con las mascotas.



En líneas generales, los vuelos nacionales exigen a los tutores la presentación de un certificado veterinario de buena salud y antirrábico, emitido no más de una semana antes del embarque, y certificado del esquema de vacunación correspondiente.



Si se trata de vuelos internacionales, se exige registro del viajero, Certificado de Inspección Sanitaria emitido por el ICA (es necesario acercarse a las oficinas de esta entidad en puertosk aeropuertos o pasos de frontera para hacer la inspección documental y física del animal de compañía), requisitos adicionales impuestos por algunos países de destino (no olvide averiguar con antelación) y pago del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) para la salida de perros y gatos.



En caso de que el propietario de la mascota no pueda llevar a cabo los trámites directamente ante el ICA, podrá hacerlo a través de un tercero, previamente autorizado con una declaración extrajudicial por parte del tutor de la mascota.



Los médicos veterinarios o los veterinarios zootecnistas que hacen los exámenes clínicos a las mascotas deben diligenciar la información requerida en la página web del ICA y adjuntar los documentos requeridos y exigidos por las entidades oficiales del país de destino.



Los interesados en tener más información sobre este tema pueden obtenerla en el sitio web www.ica.gov.co

Cuidados previos de perros y gatos

Una mascota es un integrante más de la familia, y merece cuidado y respeto cuando aborda un avión, sobre todo si es la primera vez.



No todas las veces es posible que los pasajeros viajen en la cabina con su perro o su gato; en esos casos hay que hacer lo posible para garantizar que ellos vayan tranquilos y cómodas. Estas son algunas recomendaciones que pueden ponerse en práctica:



- No alimentarlos desde unas 6 a 8 horas antes del embarque.

- Llevarlos en una caja de transporte (o guacal) cómoda y segura.

- Consultar con la aerolínea si es posible poner en la caja transportadora algún juguete u objeto que calme a la mascota y la haga sentir más segura .

- Poner un tejido absorbente en la base de la caja, para que la mascota no permanezca mojada si se orina.

- Las aerolíneas establecen un costo de acuerdo con el destino y el peso de la mascota.



Verifique toda la información con anticipación en las páginas web de las aerolíneas, contáctelas personalmente, pues se debe confirmar y generar una solicitud telefónica especial acerca del transporte de la mascota por lo general con 48 horas de anticipación al vuelo.

