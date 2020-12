Dueños diabéticos, perros diabéticos: sostiene estudio

Si un perro tiene diabetes, es muy probable que su dueño también desarrolle la enfermedad. Y si es el humano el diagnosticado, su perro también podría volverse diabético.



Así lo reveló un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Uppsala (Suecia) y publicado en la revista The BMJ (British Medical Journal) que asegura que los dueños de perros diagnosticados con diabetes tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellos cuya mascota no han contraído esta enfermedad.



Contrario a ello, los casos de personas que desarrollaron este tipo de diabetes después de que sus gatos también fueran diagnosticados fue mucho menor.



A esa conclusión se llegó después de analizar los datos de más de 175.000 dueños de perros y de casi 90.000 dueños de gatos, en el que todos los humanos eran de mediana edad o mayores. Los investigadores estudiaron la incidencia de diabetes tipo 2 en dueños de mascotas con diabetes canina y felina, o al contrario.



Cada uno de los casos recibió un seguimiento de hasta seis años y al inicio del estudio el 94,6 por ciento de las parejas de dueños y mascotas estudiadas no habían desarrollado la enfermedad.



De esta forma se encontró que en comparación con tener un perro sin diabetes, tener un perro con diabetes se asoció con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en hasta el 38 por ciento.



Según el estudio, estos resultados no se pueden explicar mediante otros factores como la edad, el sexo, la condición socioeconómica o la raza de los perros.Así mismo, el riesgo de desarrollar diabetes era mayor en perros con un dueño que tenía diabetes tipo 2 en comparación con perros con un dueño sano.



En otras palabras, ya sea que el perro o el dueño tenga diabetes, esto aumenta el riesgo de que la otra parte también desarrolle la misma enfermedad. Sin embargo, los datos arrojados en caso de que la mascota sea un gato no mostraron ninguna diferencia en lo referente al desarrollo de esta condición.



Estos resultados en el caso de perros, asegura la investigación, podría deberse a patrones compartidos de actividad física, así como posibles hábitos alimentarios similares en la dieta de ambos individuos, lo que favorece, entre otras cosas, la acumulación de grasa.



Todos estos hábitos poco saludables, al compartirse entre humanos y animales, serían los causantes de este fenómeno.



Es importante recordar que los perros con diabetes canina necesitan tratamientos especiales, como el uso de por vida de insulina. Así mismo, es común en animales mayores o en hebras que no han sido esterilizadas previamente.



