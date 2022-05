A pesar de ser un comportamiento que no es considerado necesario en perros o gatos, aún hoy existen tutores de mascotas que consideran que sus animales deben tener crías, evitando la esterilización temprana y, en muchos casos, fomentando la reproducción frecuente y el maltrato animal, pues no todos los cachorros tienen la posibilidad de encontrar un hogar que los acoja, los cuide y les dé todo el cariño que se merecen.



Como ya se inició al mes de las madres, y se acerca la fecha especial de esta celebración, es importante mencionar los cuidados que se deben tener con aquellas futuras madres de perros y gatos.

Instinto maternal

A diferencia de los seres humanos, en las mascotas el instinto maternal se desarrolla durante el embarazo, por un influjo de hormonas propias de la gestación y no previamente por un pensamiento propio. En conclusión, ni perros ni gatos tienen el deseo de tener pareja, formar familia o tener descendencia.



Ellos no establecen vínculos sentimentales o románticos como lo hacen las personas, a pesar de que algunos tutores les transfieran características humanas, códigos sociales y atributos culturales a sus protegidos.



Una vez se da la reproducción en los animales, se empiezan a desarrollar esos instintos maternos de cuidado y protección de las crías, pero después del parto, y durante el crecimiento, algunas de esas madres no identifican a esos cachorros como parte de la familia, por lo que se pueden presentar casos en los que se reproducen madres y padres con su descendencia.

Problema exponencial

La reproducción inadecuada y descontrolada trae consigo varios problemas. Uno de los principales tiene que ver con el incremento de las cifras de abandono, ya que muchas de esas camadas terminan siendo desatendidas en las calles o en las fundaciones a la espera de una oportunidad.



Otro tiene que ver con el deterioro físico, fisiológico y etológico que sufren las hembras que son reproducidas constantemente. La gestación trae consigo cambios como el aumento del contorno abdominal, ensanchamiento de las caderas, liberación de hormonas, destinación de nutrientes de la madre para la formación de los cachorros y desarrollo de actitudes de cuidado materno, entre otros.



Dichos cambios pueden deteriorar la salud de perros y gatos llegando a producir daños irreparables y, además, enfermedades en las crías por una inadecuada disposición de nutrientes y un “gasto” genético proveniente de la madre.



Para evitarlo, la mejor solución es esterilizar a tiempo a las mascotas. Esta también es otra forma de expresar amor, cuidado, respeto y protección a las mascotas.

Para las futuras mamás

Si la reproducción es inminente, existen una serie de consideraciones que los tutores deben tener en cuenta antes, durante y después del periodo de gestación. Estas son algunas.



– La gestación en los perros tarda aproximadamente entre 58 y 68 días y en los gatos, de 58 a 67 días. Todo depende del número de embarazos que haya tenido el animal previamente, la raza y la nutrición, entre otros factores.



– El embarazo trae consigo cambios en los animales. Los principales tienen que ver con variaciones en el apetito (que puede verse reducido o aumentado, según la madre); los animales tienden a dormir más, preferir la calma y la quietud (por lo que son menos activos y juguetones), las mascotas tienden a buscar sitios calmados para tener sus cachorros, y tienden a mostrarse más nerviosas, consentidas y, en algunos casos, agresivas por instinto de protección. Además, es fácil notar cambios corporales, como el aumento del contorno abdominal; inflamación, enrojecimiento y secreción de las glándulas mamarias; presencia de descargas genitales, aumento de la temperatura e incremento de las micciones.



– La alimentación proveerá no solo a la madre los nutrientes necesarios para el mantenimiento corporal, sino que les brindará a las crías el crecimiento y desarrollo que estas requieren. Por este motivo es importante no solo la cantidad de alimento, sino también su calidad. La recomendación es que el alimento sea rico en proteínas, minerales, vitaminas y energía, que se aumente la cantidad (en aproximadamente un 25 por ciento), y que se mezcle comida de adultos con comida de cachorros, conforme avance la gestación.

– Visite al médico veterinario para conocer no solo el número de cachorros, sino la posición en la que vienen, el tamaño y la salud de estos; todo esto ayudará a detectar posibles complicaciones durante la gestación y también al momento del parto.



– Brinde a su mascota un entorno tranquilo y que cuente con todo lo que pueda llegar a necesitar: cama cómoda y a una temperatura adecuada, lugares para refugiarse, comedero, bebedero y arenero; que esté lejos de estímulos visuales, auditivos u olfatorios fuertes, y que les permita a la madre y a las crías estar seguras.



– Es importante que la madre tenga al día el esquema de vacunas y desparasitaciones, y también que se encuentre lo más limpia posible. Para tal fin, evite los baños en las primeras semanas y haga solo uno o dos durante el embarazo.



– Los paseos y la actividad física leve ayudan a mantener su organismo sano y activo, y, además, huesos y músculos saludables y preparados.



– Sea siempre amoroso, cuidadoso, cariñoso y acompañe siempre a la futura madre.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

