El morder constituye un comportamiento normal para los perros, sobre todo para los cachorros, pues es a través de esta acción que estos animales conocen y experimentan el mundo. Sin embargo, es importante prestar atención a las mordidas cuando es reiterativo, sobre todo en caninos adultos.



Hay que ponerle límite a este comportamiento, una buena opción es darle al perro una opción que pueda morder sin que genere daños materiales, ni se lastime a sí mismo.

El experto en comportamiento animal, Carlos Mendoza, consultado por la revista Hola!, dijo que hay varias razones por las que un perro puede morder repetitivamente los objetos.



Hay razones naturales, como que le pueden estar doliendo los dientes, sobre todo si es cachorro y hasta ahora le están saliendo. Puede ser también, que se esté limpiando los dientes del sarro. O incluso, puede ser una forma de distraerse mientras está aburrido.



No obstante, hay que ponerle atención a estos comportamientos, en especial, porque pueden tener raíz en condiciones que pueden afectar su calidad de vida.



Por ejemplo, a causa de ansiedad y estrés, puede que muerdan algunas objetos como una manera de liberar energía cuando no han hecho suficiente ejercicio, cabe recordar que la actividad física no solo es saludable para el cuerpo de las mascotas, sino que también les ayuda a activar su mente.



También puede que el canino se siente solo y empiece a morder cosas que, de hecho, huelen al dueño.



Para dar solución a las mordidas es necesario detectar cuál es la razón tras él. Si es por razones naturales, como las mencionadas en primer lugar, puede darle objetos al perro que pueda morder sin generar daños ni a él mismo, o al entorno; también puede realizar entrenamientos para lograr que el canino suelte el objeto cuando se haga un comando de voz.



En el caso de los cachorros que tienen preferencia por manos y piernas, puede funcionar quejarse en un tono de voz agudo, esto es, porque ese es el mecanismo que los perros utilizan para mostrar que están siendo lastimados.



Por otra parte, si la razón de los mordiscos se refieren a otros motivos, se tiene que cambiar las maneras de solucionarlo. Puede intentar aumentando el ejercicio para que el canino libere más energía y acumule menos ansiedad o encontrar alternativas para limpiarle los dientes de manera saludable. Sin embargo, si el problema persiste, es mejor consultar con un veterinario.

