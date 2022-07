El invierno ya llegó, todos nos abrigamos e incluso abrigamos a nuestras mascotas, pero ¿es aconsejable hacerlo? Esta es una pregunta que se da constantemente entre los ‘doglovers’, y la cual siempre ha generado distintas opiniones.



Es bien sabido que los perros cuentan con la capacidad de regular su temperatura corporal debido a su pelaje. De hecho, cada raza tiene distintas características que les permiten ir adecuándose a su entorno.

El equipo de prensa de Atrevia, un medicamento en tabletas masticables contra pulgas y garrapatas, nos aconsejan que, si el dueño opta por vestir a su mascota, debe seguir ciertos cuidados dado que puede convertir la ropa en una incubadora, generando mucha humedad y en pieles delicadas, esto significa proliferación de bacterias.

Sin embargo, existen circunstancias en las que sí es recomendable abrigarlos con el uso de prendas de vestir. Si es que el perro presenta indicios de estar sintiendo frío, lo que pueda manifestar temblando o negándose a salir de casa, usted sabrá con seguridad que necesita que un abrigo.

Si sus perros no aceptan salir de casa, es importante que vayan al veterinario. Foto: iStock

Cuidados si se decide abrigar a los perros:

1. Procure vestir a su perro en horarios de menor temperatura, siempre y cuando muestre claramente que tiene frío.



2. No es recomendable ponerle ropa a animales adaptados a climas fríos porque creamos un microambiente entre la ropa y la piel que predispone el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.



3. No ponerles la ropa si es que han sido recién bañados o si están con el pelo mojado porque la humedad y el calor favorecen el crecimiento de hongos.



4. La ropa debe cambiarse o lavarse dependiendo del nivel de actividad de la mascota.



5. Si se encuentra visiblemente sucia, es momento de cambiarla.



6. Materiales textiles como el mesh o vinilo son más amigables, dado que no se le adhieren los alérgenos del ambiente.

Con estos conocimientos podrá brindarle los cuidados necesarios. Además, recuerde que debe mantenerlos protegidos frente a factores externos que puedan presentarse como situaciones climáticas inclementes.

