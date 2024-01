Lo que debe saber si va a viajar y hospedarse en un hotel con su mascota

En época de vacaciones muchos propietarios de mascotas se plantean viajar con sus amigos peludos. Sin embargo, a la hora de elegir un destino, este nuevo tipo de viajero tiene muy en cuenta la disponibilidad de hoteles o lugares pet-friendly en el destino al que se dirigen. Hoy en día, para ciertos destinos, esto ya no es más un motivo de preocupación.



Este era el caso de Jairo Gardeazábal, que a menudo prefería quedarse en casa en Bogotá porque no encontraba lugares que le permitieran alojarse con su perro criollo, Oliver.



Para él, "salir con Oliver de vacaciones era someterse a muchas incomodidades porque en algunos hoteles no permitían que él durmiera en la misma habitación conmigo y me ofrecían lugares poco cómodos. Antes que dejar a mi perro ahí, prefería alquilar un apartamento o, incluso, no viajar".



Estas son algunas sugerencias en caso de viajar próximamente con su mascota.



¿Por qué viajar con mascotas?

Una de las principales motivaciones es que en la actualidad las mascotas son una parte importante de las familias colombianas. La Asociación Colombiana de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Acovez) estima que aproximadamente el 60 por ciento de los hogares colombianos tienen, por lo menos, una mascota.



Además, las estructuras familiares en todo el mundo han cambiado, y cada vez es más frecuente encontrar familias “unipersonales” o “monoparentales”, es decir que están conformadas por personas solas y sus mascotas.



Entre las motivaciones que más frecuentemente expresan las personas que viajan con sus mascotas están:



- Estrés o ansiedad. No solo de las personas, sino también de sus mascotas. Algunos perros y gatos pueden experimentar momentos de nerviosismo cuando están lejos de sus tutores.



- Compañía. Para quienes suelen viajar solos, tener la compañía de su amigo peludo les hará sentirse más cómodos.



- Desconfianza: para algunas personas, dejar a su mascota en guardería o colegios supone momentos de angustia por la incertidumbre sobre el bienestar del animal.

Socialización: algunas razas o individuos no están acostumbrados a estar con otros animales y pueden sentirse incómodos cuando se los deja en guarderías.



- Actividad física: aunque las vacaciones suelen asociarse con descanso, algunas personas deciden viajar con su animal de compañía para disfrutar de actividades al aire libre.

Alternativas ‘pet-friendly’

¿De dónde nace esta necesidad? Según Alba Rocío García, coordinadora de Operaciones del Hotel Lagomar de Compensar, “el mercado va cambiando y debemos acoplarnos a esas nuevas dinámicas. Hoy en día, estos peludos no solo son mascotas, sino que son una compañía imprescindible para muchas personas, ya sea por razones de apego o hasta psicológicas; así que nace la pregunta de por qué separarlos en espacios de relajación”.



Además, como muestran las cifras de las páginas de reservas digitales, entre 2021 y 2022, el tercer término más utilizado en las búsquedas fue pet-friendly, lo que refuerza la necesidad de ofrecer alternativas a los tutores que quieren viajar con sus amigos peludos.



No obstante, es importante tener en cuenta que, así como el tutor y su mascota buscan un lugar donde descansar, también lo hacen otras personas. Por ello, es importante tener en cuenta que no todos los lugares admiten mascotas y, además, deben mantenerse unas normas básicas de convivencia.



En este sentido, la vocera de la caja de compensación Compensar menciona: “Hemos adaptado nuestro hotel Lagomar de Compensar para recibir a todos los miembros de la familia y tenerlos en las mejores condiciones. Ofrecemos habitaciones, senderos ecológicos, zonas verdes abiertas y entornos de escenarios deportivos”.

Sugerencias básicas

Si está pensando en visitar un hotel pet-friendly, debe considerar ciertos aspectos para garantizar una estancia cómoda y segura para su mascota, para usted y para las demás personas. Con tal finalidad, deberá tener en cuenta:



¿Cuáles son las políticas y restricciones del hotel? Algunos hospedajes limitan el alojamiento en función de la raza o el tamaño, y tienen normas claras sobre el comportamiento y las responsabilidades de los tutores.



- Comodidades para mascotas. Consulte previamente qué espacios son amigables y qué ofrecen. En este sentido, Alba Rocío García, del hotel Lagomar, comenta que “en cada habitación se permiten hasta dos mascotas y se dispone de comedero, bebedero, manta, cama para mascotas, gimnasio para gatos, bolsas para desechos, entre otros”.



- Costos y tarifas adicionales. Algunos lugares cobran tasas adicionales por la estancia de mascotas. Conocer el monto económico ayudará a que planee mejor sus vacaciones.



- Convivencia. Como mantener a la mascota con correa en las zonas comunes, recoger los desechos y depositarlos en los sitios adecuados o no interrumpir el descanso de los demás huéspedes.



- Emergencias. Lleve siempre con usted la información necesaria como carné de vacunas y desparasitaciones, medicamentos, información de contacto, etc.

Satisfacción. Las mascotas aman compartir con sus dueños; sin embargo, no todas toleran muy bien los viajes ni se sienten cómodas en todos los lugares o climas. Para perros y gatos, las vacaciones no existen, y a veces pueden vivir malos momentos.



GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO