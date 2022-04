Las mascotas son seres muy importantes en el núcleo familiar de muchos hogares colombianos. Su compañía es tan indispensable que varios, a la hora de planificar sus viajes, incluyen a su perro o gato para que los acompañen en la travesía a destinos nacionales o internacionales.



De acuerdo con el médico veterinario Gabriel García, las responsabilidades de cuidado y bienestar con su mascota en un viaje deben ser tanto o más rigurosas de lo normal, pues los animales estarán en un lugar que no reconocen como propio y, en caso de imprevistos, necesitarán atención adecuada y oportuna.



Es clave, además, que esté completamente informado de los requisitos que tienen tanto las aerolíneas como los países que quiere visitar respecto al ingreso de los animales como perros o gatos.



Independiente de si el país al que va le exige a su mascota un pasaporte, es obligatorio cumplir con los requisitos establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).



"El viajero debe acercarse en compañía de su mascota, perro o gato doméstico, hasta con 72 horas de anticipación al viaje, a la oficina del ICA del puerto, aeropuerto internacional o paso de frontera por el cual saldrá del país", asegura el ICA.



De acuerdo con el portal web del instituto, en esa visita se adelanta la inspección documental y física del animal. También se expide el Certificado de Inspección Sanitaria (CIS), el cual establece el cumplimiento en la documentación exigida y la condición sanitaria del animal. Este documento tiene una validez de 72 horas contadas a partir del momento de su expedición y únicamente puede ser elaborado por un médico veterinario del instituto.



Al momento de la inspección de la mascota, el propietario o tenedor del animal de compañía debe presentar al funcionario del ICA la siguiente documentación en copia y original:



- Certificado Sanitario: Este documento debe ser emitido por un médico veterinario en ejercicio de su profesión y con fecha de expedición no mayor a tres días calendario, anteriores de la fecha de embarque. "En él debe ir nombre del animal, identificación de la mascota (microchip, tatuaje, otro), especie, raza, sexo, edad, color del pelaje. Este documento también debe certificar que el animal fue sometido a un examen veterinario y no presentó ningún signo clínico de enfermedad infectocontagiosa ni parasitaria y no presenta heridas frescas o en proceso de cicatrización", explican. El documento tiene costo.

Certificado de vacunación: debe contener plan de vacunación vigente según la edad y la especie, especificar nombre del producto, número de lote, fecha de administración y validez de la vacunación.

Además de estos documentos, en algunos destinos exigen un pasaporte para su mascota. Por ejemplo, es obligatorio tenerlo para ingresar con su perro o gato a algún país miembro de la Unión Europea.



De acuerdo con la embajada de Francia "un animal para su exportación hacia Europa debe disponer de un certificado de un laboratorio autorizado por la Unión Europea. Es obligatorio para el animal obtener un resultado de anticuerpos contra la rabia superior a 0,5 UI/ML. Este resultado sera válido para toda la vida del animal, con la condición que la vacuna contra la rabia sea constantemente mantenida válida (refuerzo dentro de los plazos requeridos)".



Es importante recordar que el año pasado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos prohibieron la entrada de los perros que ingresan al país por primera vez o que regresen al territorio después de pasar tiempo fuera.



Así lo dispusieron los CDC para controlar brotes de rabia. La medida empezó a regir desde el 14 de julio de 2021 y tendrá una duración de un año afectando a más de 100 países entre esos Colombia, Belice, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Surinam y Venezuela.