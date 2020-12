¿Mascotas como regalo de Navidad?

Se acerca la Nochebuena y es precisamente en esta época, previa a esta celebración familiar, cuando muchas personas empiezan a buscar y comprar los regalos que compartirán con los seres queridos alrededor del árbol de Navidad. Es entonces cuando muchos piensan en regalar una mascota.Le puede interesar: Mascotas: cielos en calma y sin pólvora en festividades

Y si bien los animales de compañía llegan a las familias a traer felicidad, alegría, compañía y afecto, tener un perro o un gato es un acto de responsabilidad y por ello debería pensarse muy bien la decisión antes de ser considerado dentro del listado de posibles regalos.

Abandono en cifras

Aproximadamente el 30 por ciento de los perros y gatos que son dados como regalos en Navidad terminan abandonados en las calles durante los primeros meses del año.



Al inicio, la mascota que fue regalada es vista como una novedad y algo especial; sin embargo, con el pasar de los días empiezan las responsabilidades implícitas de hacerse cargo de una vida: vacunas, desparasitación, alimentación, mobiliario (cama, juguetes, collar, etc.), esterilización, educación, tiempo para juegos y paseos, entre otras. Todo esto hace que la persona que ha recibido el regalo incurra en gastos o responsabilidades adicionales.



Además, si una mascota no recibe educación y socialización adecuada desde temprano, podría presentar problemas de comportamiento como destrozos, marcaje inadecuado y agresividad, que incomodarán al nuevo propietario y su familia.



Todos estos elementos no previstos a la hora de tener una mascota desencadenan que, lastimosamente en muchas ocasiones, la opción más fácil que encuentran los nuevos tutores sea buscarle un nuevo hogar o, en el peor de los casos, abandonar el animal, lo cual se convierte en un acto de maltrato y crueldad hacia los animales.

Niños y mascotas

Por lo general suelen ser los niños los que más quieren tener una mascota en casa, y los padres, ante la insistencia, pueden sucumbir a ofrecer un animal de compañía como regalo de Navidad.



Los niños suelen verlo como un compañero de actividades y como un amigo, pero no tienen claras las responsabilidades que la tenencia de un animal implica. En este caso, lo recomendable es que los padres sean abiertos y claros con los pequeños para explicarles que una mascota es un ser vivo y no un juguete, y que tiene necesidades y sentimientos como cualquier otro ser vivo.



Luego de tener esa charla, se necesitará establecer deberes, responsabilidades y obligaciones de los niños y de cada miembro de la familia para con los animales, esto con el fin de que los niños puedan observar todo el panorama y no pierdan el interés con facilidad, dejando que la responsabilidad del cuidado, bienestar y manutención del animal recaiga solamente sobre los padres.

Antes de comprar o adoptar...

Antes de adquirir, por adopción o compra, un animal de compañía o antes de considerar darlo como regalo en esta época es importante hacerse una serie de preguntas para que la toma de la decisión sea consensuada y no apresurada:

¿Por qué y para qué?

Si no se tiene clara la respuesta a esta pregunta o si las posibles respuestas son enseñar responsabilidad, dar compañía o por moda, quizá un perro o un gato no sea la mejor herramienta para lograrlo. En muchas ocasiones, cuando se tiene clara la motivación o si no se está comprometido con el animal de corazón, se puede perder el interés por el animal con facilidad y, como resultado de una mala decisión, serán el resto de los familiares los encargados de velar por el bienestar del perro o del gato o los animales se convertirán en las victimas silentes de decisiones inadecuadas.

¿Las personas o la familia están de acuerdo?

Esta es una decisión que debe ser consultada y tomada de manera conjunta. Es importante enfatizar que del acto de tener una mascota se desprenden responsabilidades adicionales. Además, existen personas que pueden presentar alergias o que definitivamente no tienen el gusto, la paciencia o el tiempo para tener un animal de compañía.

¿Perro o gato?

Los seres humanos tienen diferentes personalidades, a las cuales les conviene más un perro o un gato. Si se es una persona más activa, dinámica y con gusto por hacer actividad física al aire libre, quizá la mejor compañía sería la de un ejemplar canino.



Por el contrario, si se tiene una personalidad un tanto más calmada y si se disfruta de pasar más tiempo en la comodidad de la casa, quizá lo más conveniente sería tener un gato.



Aquí es importante mencionar que existen diferentes tipos de razas y también de edades que pueden hacer que la relación entre los animales y las personas o las familias sea más llevadera, de acuerdo con las particularidades de cada hogar: niños, actividad física, tiempo disponible para paseos, paciencia, espacio, etc.

¿Se puede regalar una mascota en Navidad? Foto: iStock

¿Va con el estilo de vida de la persona o de la familia?

Es necesario contemplar situaciones del día a día como vacaciones, trasteos, espacio del hogar, disponibilidad de tiempo y de recursos, entre otros aspectos.

¿La persona o la familia dispone de los recursos suficientes para tener una mascota en óptimas condiciones?

Un animal de compañía necesita alimento, tiempo, espacio, actividad física, educación, salud, entre otros requerimientos. Muchos de ellos implican un gasto económico y otros, una disposición de tiempo y también de motivación para hacerlo. Si no se puede tener un animal en buenas condiciones, la mejor decisión es no tenerlo.



Recuerde siempre que un animal de compañía es para toda la vida y no solo para la Navidad.

GABRIEL GARCÍA

Para EL TIEMPO

Médico veterinario