Evite que a su perro se le caiga tanto el pelo: siga estos consejos

Un perro es un amigo, aliado, compañero o hermano. Es un ser leal y fiel que acompaña de forma genuina, y demuestra su nobleza y amor sin interés. Es capaz de apaciguar los peores momentos o impulsar los mejores ratos de nuestras vidas. Por supuesto, es un miembro más de la familia.



Su cuidado no debe echarse en saco roto. Cada persona es responsable de su bienestar y, con la reactivación económica y la presencialidad, no se deberían olvidar aspectos para que ellos vivan de la mejor manera.



Una de las cosas que agobian a muchas personas es la caída del pelo de sus perros. Las alfombras, los pisos, la ropa y demás elementos de la casa los acaparan, por más que se limpien. Pero, ¿qué hacer ante eso? ¿Por qué sucede? El médico veterinario, Gabriel García, experto en estos temas y quien escribe cada semana artículos sobre mascotas en EL TIEMPO, responde y da consejos:

Algo normal

Lo primero que hay que recalcar es que la caída del pelo de las mascotas es un proceso normal. "Sucede en los humanos, perros y gatos, y es algo natural. Es común que exista descamación de la piel y que las células cambien. Es un tejido vivo que cuando 'muere', se cae", explica García. Esto sucede con cierta frecuencia, dependiendo de la raza, y suele ocurrir varias veces en el año.



Alimentación

La alimentación es un factor clave. "No solo funciona para que el perro se vea bonito, sino para que su piel sea sana y se eviten enfermedades", aclara. Muchas personas tienden a pensar que los perros o gatos pueden comer de todo, pero lo cierto, según explica el experto, es que la alimentación debe ir acorde a la raza: "Más allá del precio, hay que elegir lo que funciona bien, revisar la tabla nutricional y ver los minerales, proteínas y vitaminas del alimento porque eso va a influir".



Para quienes les dan a sus perros comida casera, es importante entender que, por el tipo de preparación, "el pelo puede verse opaco y la piel en otras condiciones. Además, cuando los perros comen este tipo de comida, tienden a hacer la muda de su pelo con más frecuencia".



Una opción que puede evaluar con el médico veterinario es la suplementación, porque hay alimentos en el mercado que no les aportan las suficientes vitamintas o minerales a los animales. Es una opción que no se puede descartar.

Higiene

La higiene es bastante importante. García explica que los momentos de cepillado y baño son determinantes en cuanto al cuidado del pelo.



"El cepillado depende de la raza del perro, de donde viva y el tiempo para hacerlo. Hay quienes solo creen que se debería cepillar una vez cada semana, pero hay que entender que hay razas que, por sus cualidades, necesitan que los cepillen cada tercer día", dice el experto.



Cabe aclarar que el cepillado no solo sirve para retirar el exceso de pelo o pelo muerto, sino "hace una especie de masaje en la piel que estimula el crecimiento de los folículos y ayuda a que el pelo esté más fuerte y saludable, sobre todo manteniéndolo sin parásitos o residuos que lo pueden afectar".

Tenga en cuenta: revise los tipos de cepillos que se venden en el mercado y escoja el que sea más conveniente para su mejor amigo.



Sobre el baño, es común pensar que al menos una vez al mes se debería bañar a las mascotas, pero lo cierto es que eso es relativo y no debería normalizarse si no se conoce las condiciones del animal. "La piel del perro tiene una especie de aceites naturales que son fundamentales y que, si se baña de forma frecuente, se pueden perder, causando la caída excesiva del pelo", afirma Gabriel García.



Y agrega: "Los baños deberían hacerse por lo menos cada tercer mes, pero eso depende de la cantidad de pelo que tenga el animal y de sus hábitos. No es lo mismo un perro que sube todos los días a la montaña y se ensucia a aquel que solo se la pasa en la casa". En este punto también es clave revisar el tipo de champú que se le aplica.



El cuidado del pelo en los perros se traduce en su buena salud. Foto: iStock

Enfermedades

La caída del pelo también puede estar asociada a alguna enfermedad. Si usted detecta algo fuera de lo común, llagas o caídas localizadas, vaya al médico veterinario que trata a su perro para hacer los exámenes correspondientes y determinar qué puede estar sucediendo.



"Como con las personas, alguna alteración hormonal puede alterar la piel y el pelo de los perros. También, las enfermedades parasitarias, los hongos, ácaros o pulgas pueden afectar", dice Gabriel García.



El experto recomienda que "apenas se vea que se le está cayendo en exceso el pelo, se rasca mucho o se acicala demasiado, hay que consultar a tiempo al médico y así evitar que la enfermedad se complique".

Paseos

Con la reactivación y el regreso a los colegios, universidades y oficinas, las personas a veces solo tienen tiempo para sacar a pasear a sus perros en la noche. Sin embargo, se debería buscar la manera para que los animales puedan salir durante el día para que aprovechen la luz solar: "Les ayuda a la síntesis de la vitamina D y de la melatonina, que tiene que ver con la piel y el pelo", asegura García.



Además, los paseos les ayudan a bajar los niveles de estrés y ansiedad por el encierro o los factores en sus hogares. "Cuando hay mucho estrés, como pasa con los humanos, puede haber caída de pelo y daños en la piel. Entonces, lo indispensable es que puedan tener tiempo para jugar, sentirse útiles, jugar con la pelota y estimularlos mentalmente", explica.

Medicamentos

Por último, pero no menos importante, hay que entender que hay medicamentos que pueden producir la caída del pelo. "Por ejemplo, los perros que tienen cáncer y reciben quimioterapia, o aquellos que son tratados con corticoides, tienden a que la muda de su pelo sea más frecuente de lo normal. Lo recomendable es revisar con el médico veterinario si esto le está causando la pérdida excesiva de pelo y qué se podría hacer", concluye García.



