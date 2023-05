Adopta, no compres. Esa es una de las premisas que se han impuesto en los últimos años a la hora de llevar una mascota a casa. Son muchas las fundaciones u hogares que se encargan de recoger perritos abandonados y que, después de recuperarlos, empiezan a buscarles un hogar.



Y son muchos los que prefieren quedarse con un ‘criollito’, pero se suele desconocer su edad. Es el caso de Quino, un perrito callejero que adoptó Daniela Laiton. “Quisiera saber la edad de mi perrito, para saber cómo cuidarlo mejor”, cuenta esta ‘mamá’ perruna.



Obtener esa respuesta es más fácil de lo que parece. Según el portal supercachorros.org, los dientes son el principal indicador de la edad, sobre todo en perros que han vivido en las calles.



Si la dentadura está perfecta y blanca, tendrá un año o menos. Si ya se ve amarillenta, podrían ser dos. Los que tienen mínimos niveles de sarro y manchas oscuras pueden tener entre tres y cinco años. El sarro en exceso y los dientes desgastados y amarillentos, que ya no tienen brillo es propio de los perros que tienen entre 6 y 8 años. Y aquellos a los que ya les faltan algunas piezas dentales tendrán más de ocho años, según supercachorros.org.



“No todos los perros tienen la misma esperanza de vida ya que mientras las razas pequeñas tienen una vida media de quince años, las razas grandes apenas tienen una esperanza de once años de vida. Esto no significa que no puedan vivir más años, se han conocido casos de razas grandes de perro que han llegado incluso a los veinte años de vida”, explica el portal soyunperro.com.

La energía y unos músculos firmes son señal de que el perro todavía es joven. Foto: iStock

Y destaca que la aparición de canas en el hocico es una señal de que el perro tiene seis años o más. Lo mismo sucede con el brillo del pelo, pues se va perdiendo con el paso del tiempo; a lo anterior se suma la aparición de más canas en el resto de la cabeza y del cuerpo.



“La energía del perro va menguando con el paso de los años, mientras que cuando son cachorros y jóvenes son muy enérgicos y juguetones. Cuando se hacen adultos y entran en la vejez, prefieren pasear tranquilamente y no tener demasiado ajetreo”, sigue soyunperro.com.



Y explica que la aparición de artrosis y otras enfermedades en las articulaciones es una señal de que nuestro amigo de cuatro patas ya se está envejeciendo.



Para conservar la salud de nuestras mascotas, los expertos recomiendan ser muy cuidadosos con las dosis exactas de comida, que se definen según el peso y la talla. Y llevarlo siempre a su veterinario de confianza. Y por último, recomiendan darles mucho amor y cuidado para que sus defensas sean más fuertes y puedan tener una mayor expectativa de vida.



ELTIEMPO.COM