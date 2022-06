Antes de adoptar o adquirir un animal de compañía, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, pues no es una decisión que deba tomarse a la ligera, en especial si en el hogar hay niños o se pretende que esta sea la compañía de ellos.



Muchos padres se ven motivados a que sus hijos tengan la oportunidad de compartir tiempo y espacio con un animal de compañía debido a los inmensos beneficios que aportan: les enseñan rutinas, crean hábitos de responsabilidad y organización, ayudan a que los niños sean personas más sociables y amigables con su entorno y generan sentimientos de empatía, entre muchos otros.



(Lea también: Narco José, el curioso nombre del perro de la familia de Rodolfo Hernández).

Sin embargo, antes de llevar uno a convivir en casa, los padres suelen tener dudas: ¿Cuál es la mejor especie para un niño? ¿Existe una raza más adecuada que otra para convivir con niños? ¿Puede un niño con asma o problemas respiratorios tener una mascota?

Convivencia

Sin importar si es un perro o un gato, es importante que todos los niños tengan contacto en algún momento de su vida con alguno. Incluso es importante que puedan conocer y tener contacto con otras especies animales como vacas, caballos, cerdos, gallinas y conejos. Esto ayudará a crear una conciencia ambiental, reforzar los conocimientos aprendidos en las aulas y también expondrá el sistema inmune de los menores a diferentes estímulos.



Para esto se pueden visitar los parques o granjas existentes en todo el país y que ofrecen experiencias con animales domésticos; incluso tienen actividades de inmersión en la vida de una granja.



(Siga leyendo: Los gatos domésticos rara vez se alejan mucho de la casa).

¿Es necesario?

Es la principal pregunta que toda familia debe hacerse. Tener un animal de compañía implica una responsabilidad para toda la vida y no solo desde el cuidado, sino también desde lo económico, de espacio, de tiempo, de paciencia.



Muchos padres piensan que tener un perro o un gato en casa hará que los niños inmediatamente desarrollen rutinas y buenos hábitos; sin embargo, a los niños les toma cierto tiempo entender la responsabilidad de cuidado que implica tener una mascota en casa, por lo que, la mayoría de las veces, el compromiso recae sobre los adultos del hogar.



Si usted y su familia no disponen de mucho tiempo, espacio físico, recursos económicos, si viajan con cierta regularidad o si no tienen mucha paciencia, quizá tener una mascota no sea una buena decisión.

¿Perro o gato?

Esta es una decisión personal y va acorde con los gustos y las preferencias de cada hogar. Tanto los perros como los gatos, por igual, son seres que pueden entregar amor y afecto incondicional y sin límites. En este aspecto vale la pena tener en cuenta las necesidades específicas que tiene cada especie: los perros requieren paseos a diario y actividad física frecuente, mientras que los gatos son más autónomos y necesitarán más responsabilidad con el aseo. Para tomar la mejor decisión, debe consultarlo con todos los miembros de la familia y evaluar los aspectos positivos y no tan positivos de cada especie.



(No deje de leer: Aprenda a elegir el concentrado adecuado para su perro o su gato).

Facebook Twitter Linkedin

Tanto los perros como los gatos, por igual, son seres que pueden entregar amor y afecto incondicional y sin límites. Foto: iStock

¿Comprar o adoptar?

Los niños conocen la historia de vida de cada animal y generan lazos más fuertes con ellos desde el amor, el afecto y la empatía FACEBOOK

TWITTER

Esta también es una decisión netamente personal; sin embargo, al adoptar se está involucrando a los niños como un factor de cambio en uno de los problemas más importantes que tienen los animales de compañía: el abandono. Además, los niños conocen la historia de vida de cada animal y generan lazos más fuertes con ellos desde el amor, el afecto y la empatía. Otro punto a favor de la adopción es que muchos de los animales han sido evaluados por profesionales médicos veterinarios y etólogos, y se conoce más sobre el temperamento que tienen las mascotas para con los niños.



Si se decidió por comprar, debe tener en cuenta factores como la raza, el tamaño y otras características particulares de cada una, como qué tanto pelo bota, qué tanta actividad física necesita y cuál es el temperamento.

¿Hay una mascota ideal?

La respuesta es no: la buena relación entre los animales y las familias dependerá del trato y los cuidados que se les proporcionen. Sin embargo:



- Si en casa hay niños muy pequeños, la recomendación es que los perros no sean de razas grandes: estos podrían ocasionar accidentes.



- Los niños introvertidos suelen llevársela mejor con animales que no requieran mucha actividad física. Mientras que los más extrovertidos congeniarán mejor, por ejemplo, con perros más sociables y activos como el labrador o los golden retriever, border collie y Beagle.



(Lea también: Gatos: así ven estos felinos a los humanos).



- Si se vive en espacios grandes, y en casa no hay niños con capacidades diferentes o muy pequeños, se podría pensar en perros de razas grandes, como san Bernardo, Terranova y bernés de la montaña.



- Para niños que no pasen mucho tiempo en casa, una buena sugerencia sería un gato.

Facebook Twitter Linkedin

La buena relación entre los animales y las familias dependerá del trato. Foto: Istock

Asesoría extra

Es importante consultar con un médico o pediatra sobre la conveniencia o no de tener una mascota si:



Los niños, o algún otro integrante de la familia, sufren de alguna enfermedad que curse con inmunosupresión como cáncer, lupus, fibrosis quística, VIH, entre otros.



- Si alguna persona de la familia sufre de alergias crónicas, problemas de asma, bronquiectasias (engrosamiento de los conductos respiratorios) o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc).



- Si se tienen alergias específicas a la piel o el pelo de los animales.



Lea también: ¿Por qué los gatos tiran las cosas al suelo? Le contamos



- Si se tienen fobias o miedos intensos hacia los animales.



- Si alguna persona de la familia hace uso de algún dispositivo médico invasivo o tiene traqueostomía.



GABRIEL GARCÍA - PARA EL TIEMPO

Médico veterinario*@NoSoyEseGabo

También puede leer:

- Baby girl: la perrita que fue abandonada con una mochila y una nota



- Clamor en redes frenó deportación del perro Coco de Argentina



- Consejos para afrontar urgencias o desastres con sus mascotas