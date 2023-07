Es sabido desde siempre que los perros son animales altamente sensibles a energías y olores por su gran sentido del olfato, tanto que han sido muy útiles a la hora de encontrar personas perdidas, así como también sobrevivientes en catástrofes naturales como terremotos.



El portal 'Cadena Dial' reporta que los perros con un entrenamiento adecuado pueden detectar si una persona está viva o muerta y que también suelen ser sensibles ante situaciones imperceptibles a los sentidos humanos, por lo que algunos investigadores se han dedicado a estudiar hasta dónde puede llegar esa característica de los caninos.

Algunas investigaciones han informado que los perros son capaces de detectar las necromonas que son las sustancias químicas que aparecen cuando una persona va a fallecer, por lo tanto, pueden estar a lado de sus dueños en su lecho de muerte sin que este lo sospeche.



Sin embargo, no todos los perros tienen el olfato y los sentidos ampliamente desarrollados, por lo que no van a 'adivinar' momentos antes de que una persona va a morir'.



Lo que los perros sí pueden percibir son enfermedades, infecciones y tumores. El canino puede saber cuando su dueño está sufriendo alguna afectación en su salud y puede empezar a mostrar comportamientos de más acercamiento, más cariñoso, intentará no separarse de esa persona y en ocasiones intentará olfatear la zona afectada.



También se ha demostrado que los caninos tienen un 'sexto sentido' que le permitirá detectar y anticiparse a ciertas situaciones como un temblor y tratará de avisarle de alguna forma a su dueño.



Sin embargo, a pesar de todas estas cualidades que tienen los perros, no son adivinos ni podrán detectar otro tipo de situaciones como accidentes, puesto que en este caso, no es posible tener un olor característico que le permita al canino saber lo que va a ocurrir.

