Estos son los perros con la mordida más fuerte de todo el mundo

Los perros son animales domésticos que se han adaptado a convivir con humanos y otros animales. Por muchos años, los canes han tenido el título del ‘Mejor amigo’ del humano dado que han demostrado ser leales y cariñosos.



Sin embargo, son animales que pueden llegar a defenderse de cierto modo y utilizar su mordida para ello. Hay unas razas que tienen mordidas mucho más fuertes y peligrosas, por eso es importante reconocer el PSI de los perros que tienen esta característica mucho más desarrollada.

Según portales especializados, el PSI es una unidad de libras por pulgada cuadrada, utilizada para calcular la presión, en este caso, de la mordida.



Esta unidad de medida varía dependiendo del perro y la manera en que lo haga.



Conozca cuáles son las razas con las mordidas más fuertes en todo el mundo.

Pastor alemán

El Pastor Alemán es una raza que, como su nombre indica, proviene de Alemania. Es cariñoso, leal y de buen carácter.

Pastor Alemán. Foto: iStock

Es conocido por ser entrenado para hacer parte de la policía dado que es una raza activa y ágil con el rastreo. No en vano uno de los referentes caninos más populares del mundo del entretenimiento es el ‘Comisario Rex’, que era de este tipo.







Según portales especializados, “por lo general, los pastores alemanes no tienen la fuerza de mordida más fuerte que existe, aunque pueden ejercer bastante fuerza cuando es necesario”.



La fuerza de mordida es de 238 PSI, es decir que tiene la suficiente presión para perforar un hueso, sin embargo, esto solo podría ocurrir en una situación límite dado que es una raza fácil de entrenar y es bastante disciplinada.

Husky siberiano

Es un canino con un carácter equilibrado. Foto: iStock

Esta raza de perro, conocida por su pelaje y sus ojos azules, es originaria de Siberia, donde realizaba trabajos como tirador de trineos.



Según el portal ‘Experto animal’, es un canino con un carácter equilibrado, muy fiel, inteligente y cariñoso.



La mordida de esta raza es de 320 PSI. Una cantidad muy alta, pero, por fortuna, son animales que tienen muy buen carácter y temperamento.

Rottweiler

El Rottweiler se caracteriza por tener una apariencia que puede intimidar a más de uno. Los machos tienen una altura aproximada de 70 centímetros y las hembras de 55 centímetros.







Es una raza que puede llegar a ser agresiva y dominante. Se les conoce como perros guardianes y protectores.



También cuentan con una mandíbula fuerte: tienen una presión de mordida entre 305 y 328 PSI, lo que representa incluso el doble de su peso.

Leonberger

Leonberger es uno de los perros más fuertes y grandes. Foto: iStock

Esta raza es originaria de Alemania. Es uno de los perros más fuertes y grandes. Tiene una apariencia similar a la de los leones y de ahí sale su nombre.



“Puede llegar a medir fácilmente 80 centímetros, siendo su media de 75, y no encontrándose fácilmente ejemplares que midan menos de 70 centímetros”, informó el portal ‘De mascotas’.



La mordida de este can es de 399 PSI, puede causar mucho daño. Sin embargo, son animales gentiles en términos generales.

Dogo Canario y argentino

El Dogo Argentino está prohibido en algunos países. Foto: iStock

El Dogo Argentino es un perro proveniente, como su nombre lo dice, de la región mediterránea de Argentina.







Son animales tolerantes, alegres, leales y amables, sin embargo, tienen una mordida de 500 PSI.



“Estos perros pueden enfrentarse fácilmente a jabalíes y búfalos”, publicó el portal especializado ‘Pet comments’

El Dogo Canario viene de las islas canarias. Foto: iStock

El Dogo Canario es un perro de presa que viene de las islas canarias. Es una raza con una contextura ‘intimidante’ y su temperamento es bastante diferente al del Dogo Argentino.



Según portales especializados, es un animal desconfiado, dominante y obstinado. Sin embargo, no ataca a menos que se sienta amenazado.



Su mordida es de 540 PSI, “por lo tanto, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte por hemorragia”, resaltó el portal ‘Pet comments’.



A raíz de esto, estos dos tipos de Dogo se encuentran prohibidos en países como Australia y Canadá. Su posesión, aunque habilitada, está bajo regulación y licencias en países como Colombia, Venezuela y México.

Mastín inglés

El Mastín inglés tiene una contextura grande, es de origen británico y se reconoce por sus músculos. Es un excelente guardián, es valiente y leal.

El Mastín inglés requiere de altas cantidades de comida para sostenerse. Foto: iStock

Requiere de altas cantidades de comida y tiende a ser muy perezoso. Tiene una estatura gigante con una altura de más de 80 centímetros y un peso entre los 45 y los 100 kilogramos.



Por fortuna no es un perro agresivo, ya que su fuerza en la mandíbula es de 556 PSI.



Con esta fuerza logra romper fácilmente el hueso, pues tiene una de las ‘fuerzas de mordida’ más altas registradas en razas de perros.







Se recomienda no hacerlo enojar.

Tosa Inu

El Tosa Inu tiene origen japonés.



Es agresivo, desconfiado, sensible e intrépido con los extraños, según reseñas de portales especializados.

Tosa Inu era un perro de pelea. Foto: iStock

Es una raza ideal para el cuidado de los niños. Es disciplinado.



Su mordida es de 556 PSI.



Esto se explica porque, en el siglo XIX, fue entrenado como perro de pelea.



Pese a su lealtad, este tipo de perros están prohibidos en países como Australia, Dinamarca, Alemania, Noruega y Malasia.



Vale decir que, de todas formas, cualquier raza es dócil, si se adquiere como mascota, en tanto se le entrene y se acostumbre al contacto humano y social.

American Bandogge

Aún se desconoce el origen de esta raza. Lo cierto es que es un perro catalogado como uno de los mejores guardianes.





Sin embargo, debido a sus características físicas y temperamentales puede llegar a considerarse como un perro ‘peligroso’.



La fuerza en su mordida es de 730 PSI. “Es lo suficientemente fuerte como para rasgar una extremidad y atormentarlo con cicatrices”, según publicó el portal ‘Pet comments’.

Kangal

El Kangal es defendían rebaños de otros depredadores. Foto: iStock

El último de la lista y con la mordedura más fuerte es el Kangal, un canino originario de Turquía. Es conocida como una de las razas más antiguas y primitivas.



Estos canes eran guardianes y defendían rebaños de otros depredadores como lobos, chacales y osos. Por esta razón, el Kangal desarrolló mucha fuerza en la mandíbula. Puede llegar a tener una mordida de 743 PSI.



Se recomienda que las personas que decidan tener un perro de esta raza se "aseguren de darles la socialización adecuada a una edad temprana para que se acostumbren a conocer gente nueva", publicó 'Pet Comments'.

Es el perro con la mordida más fuerte del mundo. Foto: iStock

