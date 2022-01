Afrontar el aislamiento, el miedo y la tristeza de la pandemia quizá haya sido un poco más fácil para aquellas personas que tuvieron un perro a su lado.



(Le puede interesar: Viajar o no viajar con sus mascotas: esa es la cuestión).



Francois Martin, un investigador que estudia los vínculos entre los animales y los humanos, no necesita que se lo digan. Sus dos grandes daneses lo ayudaron en los dos últimos años, y completó un estudio, publicado en PLOS One, que muestra que vivir con un perro dio a las personas un sentido más fuerte de respaldo social y eliminó algunos efectos psicosociales negativos de la pandemia.

“Cuando se les pregunta a las personas por qué su perro es importante para ellas, qué les aporta su perro, ellas hablan de la compañía. Es el sentimiento de pertenencia a un grupo que incluye al perro de la familia. Mantiene a las personas ocupadas”, señaló Martin, líder de la sección del Grupo de Conducta y Bienestar de Nestlé Purina en St. Joseph, Misuri.



“Si uno tiene un perro, tiene que pasearlo, tiene que ejercitarlo. Le da un sentido de propósito. Es simplemente divertido”, añadió Martin.



(Además: Perros y gatos no son regalos sino vidas que hay que cuidar).



Su equipo consideró la pandemia un momento único para comprender mejor cómo los perros proveen respaldo a sus dueños. Para hacerlo encuestaron a más de 1.500 participantes que tenían perros o deseaban tenerlos.



El sondeo, hecha entre noviembre del 2020 y la primavera del 2021, no incluyó a dueños de otro tipo de mascotas, porque hay ciertas evidencias de que podrían ofrecer distintos tipos de apoyo, dijo Martin.



Se encontró que las puntuaciones de depresión fueron mucho más bajas entre dueños de perros, en comparación con los potenciales dueños. Los dueños también tuvieron una actitud significativamente más positiva hacia, y un mayor compromiso con, sus mascotas.



“En términos de medir el efecto de tener un perro en la depresión, por ejemplo, y en la ansiedad, observamos que en quienes tenían un respaldo social bajo y se vieron muy afectados por el covid, se podía ver que la importancia del perro era más fuerte”, comentó Martin.



"Si ya le está yendo bien y la situación con el covid no le está afectando demasiado, es probable que tener un perro no le ayude a estar menos deprimido si ya no está muy deprimido, pero observamos que en las personas que estaban en el otro extremo... se podía medir el efecto con una mayor precisión", anotó.



En su situación particular, Martin ya tenía un sistema de respaldo, así que aunque sin duda disfrutaba tener a sus perros cerca; esto no cambiaba su estado de ánimo. Pero podría cambiarlo en alguien que ha sufrido un impacto más personal por la pandemia.



(También: Conozca cuáles son las plantas que son peligrosas para sus mascotas).



Las mascotas pueden proveer afecto, compañía y entretenimiento, apuntó Teri Wright, una terapeuta de salud mental de Mónica, California. Pero quizá no sea la opción adecuada para todo el mundo.



"Las personas me preguntan si pienso que los animales, las mascotas, los perros, son buenos para la depresión, la soledad y por motivos psiquiátricos. Y les digo que depende, porque también pueden crear mucho estrés. Así que depende de la persona", aclaró Wright.

Con información de HealthDay

Encuentre también en Mascotas:

Contar con qué mascotas vive es una forma de protegerlas

Se abre camino el 'Sisbén' para las mascotas en Colombia