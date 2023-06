Cuando se trata de establecer relaciones a largo plazo, los gatos tienen sus propias preferencias. Los expertos se han puesto a la tarea de identificar que hace a lo especial para ser 'adoptado' por sus felinos.



Algunos muestran una clara elección por una persona en particular y muchos establecen una o varias personas favoritas para formar un vínculo cercano y duradero.

¿Cómo es la relación entre un gato y una persona?

De acuerdo con el portal 'Experto Animal', es un vínculo basado en la elección del felino y en la satisfacción de sus necesidades.



Los gatos no se consideran propiedad de alguien, por lo que no tienen obligación de quedarse con una persona en particular. Sin embargo, los gatos son animales sociales que necesitan compañía y seguridad para sentirse a gusto.

Si tiene un gato en casa, procure mantenerlo feliz y satisfecho para tener una buena relación. Foto: iStock

Los gatos eligen a personas con las que convivir y a las que seguir como guías, en lugar de tener un dueño o amo. Si no se siente cómodo en su entorno o con las personas que lo rodean, buscará un lugar más favorable para él.



Al igual que los seres humanos, los gatos también eligen con quién relacionarse con base en la gratificación y satisfacción que encuentran en sus interacciones.

(Siga leyendo: ¿Cómo hacer feliz a su gato? Cinco prácticas muy sencillas para su rutina diaria).

¿Por qué un gato prefiere a una persona en específico?

Los gatos prefieren a una persona debido a diferentes razones. Según la página especializada 'Mi vet', durante su etapa de cachorros, pasan por una fase sociable en la que muestran amistad hacia todas las personas y otros animales.



Si tienen una buena socialización en esta etapa, pierden el miedo a los extraños y desarrollan una personalidad sociable. Los gatos que han socializado mucho cuando eran cachorros no tienen problemas para mostrar cariño a todas las personas.



Sin embargo, aquellos que no han tenido suficiente socialización o han conocido a pocas personas forman un vínculo especial con quien les haya dedicado más tiempo durante su infancia.

Los gatos reconocen la voz, el olor y las caricias de su persona favorita y las asocian con las experiencias vividas juntos. Foto: iStock

También puede ocurrir que si un gatito es separado tempranamente de su madre y hermanos, tome a una persona como referencia y la vea como su madre, prefiriéndola. Los gatos reconocen la voz, el olor y las caricias de esa persona y las asocian con las experiencias vividas juntos.



Cada uno es diferente y su forma de relacionarse depende de sus experiencias. No todos los gatos tienen una preferencia por una sola persona, y a veces puede ser difícil identificar quién es su favorito.

(Le puede interesar: Estudio revela que los gatos pueden manipular emocionalmente a las mujeres).

¿Cómo saber si usted es el favorito del felino?

La web veterinaria explica que los gatos muestran su afecto de diversas formas, como ronronear, lamer, o al elegirlo como compañero de juego, lo cual indica que confían en usted.



Según su información, la única forma de saber si es el favorito de su gato es observar su comportamiento hacia usted y hacia otras personas, para poder hacer una comparación.

Estos animales establecen diferentes tipos de relaciones con cada miembro de su familia. Foto: iStock

En general, los gatos muestran señales claras. Por ejemplo, prefieren dormir junto a una persona específica, tanto durante la noche como durante sus siestas diurnas. Este comportamiento indica que esa es su persona especial.



Sin embargo, no debe preocuparse si parece no ser el favorito de su gato. Estos animales establecen diferentes tipos de relaciones con cada miembro de su familia. Es posible que no sea su favorito para dormir, pero tal vez lo sea para jugar o recibir caricias.

(Lea también: ¿Por qué los gatos amasan con sus patitas y cuándo no es bueno que lo hagan?).

Consejos para ser la favorita de un gato

Si desea convertirse en la persona favorita de un felino, puede aplicar estos útiles consejos de la página 'Rover', especialistas en servicios para mascotas:



- Los gatos responden a una buena alimentación.

- Juegue con él para fortalecer su vínculo.

- Puede usar premios como refuerzo positivo para crear una mejor relación

- Respete sus espacios y proporciónele seguridad.

Video: Mitos y verdades sobre los gatos

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

