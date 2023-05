Desde hace algunas semanas el país está atravesando por unas condiciones elevadas de temperatura, siendo este un factor que amenaza la salud de las mascotas, las cuales, por desgracia, no pueden decir en qué momento están sufriendo lo que los veterinarios llaman "un golpe de calor".



Se trata de una situación que los tenedores de animales de compañía deben tener en consideración, en especial en temporadas secas como los últimos días, o como la que se podría vivir desde el segundo semestre del año con la llegada del fenómeno de El Niño. Y es que las altas temperaturas del ambiente pueden afectar la salud de los animales, incluso con consecuencias fatales.

Los cambios climáticos actuales están generadas por los vientos fuertes, las cuales no permiten la formación de nubes, reducen la presentación de lluvias y, además, favorecen el aumento de temperaturas, que han aumentado entre 0,5 y 1,5 °C., según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



Los habitantes de diferentes ciudades del país han reportado a través de las redes sociales las altas temperaturas, que han llegado hasta los 35 °C en Barranquilla, los 22 °C en Bogotá, los 34 °C en Cali o los 30 °C en Medellín.



Si bien la temporada seca del Caribe va de diciembre a mayo, instituciones como por ejemplo la Organización Meteorológica Mundial (OMM) están alertando sobre la probabilidad de sufrir del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de este año.



El súbito aumento de temperaturas no solo debe alarmar a los seres humanos, sino que también los dueños de mascotas deben estar atentos, ya que tanto perros como gatos pueden llegar a ser víctimas del calor y desarrollar episodios de lo que se conoce como ‘golpe de calor’ o presentar quemaduras por exposiciones prolongadas a los rayos del sol.



El síndrome conocido como golpe de calor, agotamiento por calor o estrés térmico es el conjunto de signos físicos que se desarrolla cuando, por sobrecalentamiento debido a exposición a calor externo o ambiental excesivo, la temperatura corporal de las mascotas sobrepasa los límites normales, que oscilan entre los 37 y los 39,4 °C, sin estar asociada a signos de enfermedad que puedan llegar a producir fiebre.



Los signos más graves tienen lugar cuando la temperatura de perros y gatos sobrepasa los 41 °C a 42,5 °C, lo cual puede llevar a fallas de diferentes órganos y la muerte.



Esta es una emergencia veterinaria, ya que las mascotas, al tener pocas glándulas sudoríparas, no pueden perder calor a través del sudor como los seres humanos y necesitan activar otros mecanismos como el jadeo para que, por evaporación, se logre reducir la temperatura corporal.



A pesar del nombre, el golpe de calor no solo se desarrolla cuando hay días de temperaturas elevadas, sino que también se puede observar cuando hay largas jornadas de juego sin un tiempo adecuado para descansar, si no se le permite beber agua o si los animales permanecen encerrados en casas o en automóviles sin tener acceso a buenas fuentes de ventilación.

¿Qué hacer?



Si su perro presenta un ‘golpe de calor’, se considera una emergencia veterinaria y, por lo tanto, debe ser manejada con precaución y rapidez. Cuando los signos son leves, como un aumento del jadeo y la salivación, se puede alojar al animal en un sitio alejado de la fuente de calor y que tenga buena ventilación.



Además, es importante reducir la temperatura corporal de forma gradual para evitar cambios drásticos en la presión arterial y, por ende, complicaciones más serias. Para tal fin, debe brindarle agua fresca y no fría, cubrir al animal con toallas humedecidas en agua tibia y humedecer con agua fresca zonas como el abdomen, la cabeza o las patas. Algunas asociaciones veterinarias sugieren frotar las almohadillas de las patas con alcohol para dilatar los poros.



Estas recomendaciones lograrán estabilizar al animal; sin embargo, es fundamental acudir al médico veterinario para que reciba atención especializada, se le administren líquidos intravenosos y se le haga un seguimiento de otras constantes fisiológicas como temperatura, presión arterial, etc.



Aplicando estos sencillos pasos, la condición y el pronóstico del animal serán más positivos. A pesar de esto, algunos animales, cuando no reciben tratamiento oportuno, pueden llegar a desarrollar lesiones más graves, morir luego de haberse recuperado, ya que existen daños secundarios, y, adicionalmente, quedar con secuelas como una susceptibilidad marcada a los incrementos de temperatura.

¿Cómo reconocerlo?



Antes de entrar a hablar de las señales de alarma, vale la pena mencionar que existen algunos individuos que son más propensos a padecerlo como los animales de razas braquicéfalas (como el bulldog, bóxer, pug, etc.), los animales con sobrepeso, enfermedades cardiacas o respiratorias, las mascotas adultas mayores y también aquellos que usan bozal, ya que este les impide jadear normalmente.

Los signos más comunes son:



- Jadeo excesivo

- Aumento de la salivación

- Dificultad para respirar

- Vómito

- Diarrea: la cual puede ser con o sin sangre

- Debilidad e falta de coordinación

- Convulsiones

- Desmayos

- Cambio de coloración de las encías

¿Cómo prevenir?



Para evitar el ‘golpe de calor’, como primera medida se debe estar informado sobre las temperaturas ambientales y evitar la exposición en aquellos días. Adicionalmente, se recomienda:



- No dejar a las mascotas abandonadas sin supervisión, agua y refugio en los días calurosos.



- No realizar actividad física o paseos al parque en las horas con las temperaturas más elevadas (de 10 a. m. a 3 p. m.).



- Nunca dejar las mascotas encerradas en habitaciones o en automóviles. La temperatura en el interior de los carros puede ser superior a la que se registra en el exterior.



- Vigilar especialmente a animales braquicéfalos, obesos, cachorros y adultos mayores o que tengan algunas enfermedades.



- Siempre tener agua limpia y fresca a disposición de las mascotas en todo momento.



- Retirar el bozal para permitir que el animal pueda jadear con tranquilidad y no usar collares de ahogo o elementos que dificulten la respiración.



GABRIEL GARCÍA*Especial para EL TIEMPO

@NoSoyEseGabo

* Médico veterinario