Los 14 datos curiosos sobre los gatos que muchos desconocen

No es nada raro que los dueños de gatos cuenten entre el rosario de características de sus felinos su carácter misterioso y enigmático.



Con el ánimo de aportar más información sobre estos peludos compañeros, la revista alemana especializada en mascotas Ein Herz für Kinder compiló 14 datos que todos deberían saber sobre los gatos.

Origen



1. Aún no está claro cuál es el primer antepasado de los gatos. Sin embargo, los investigadores encontraron que el Dorma alocyon latouri, que vivió hace unos 56 millones de años, es un antepasado común de depredadores como gatos, perros, osos o incluso focas. Aunque no es su antepasado más antiguo, se acerca. Los gatos domésticos también descienden del gato negro africano.



2. La evidencia más antigua de una cohabitación de gatos y humanos tiene 9.500 años y proviene de Chipre.



Dieta



3. La aspirina (ácido acetilsalicilico), que alivia cefaleas en las personas, puede ser fatal para los gatos.

4. Un gato salvaje debe cazar al menos 10 ratones al día para satisfacer sus necesidades calóricas diarias.

5. Los gatos no pueden saborear nada dulce. Un defecto genético es el responsable. Por lo tanto, los alimentos con azúcar agregada no saben diferente para los gatos que los alimentos sin azúcar. Lo mejor es no darles productos azucarados.



Relación con los humanos



6. Los gatos son las mascotas más populares de los alemanes: en 2019 ellos tenían alrededor de 14,7 millones de gatos. Los perros quedaron en segundo lugar, con 10,1 millones.

Los gatos han ganado popularidad en todo el mundo; países como Alemania ya los consideran sus mascotas favoritas. Foto: iStock

7. Se calcula que un gato de 16 años le costaría a su dueño al menos 11.000 euros durante su vida (cerca de 50 millones de pesos), si lo cuidara adecuadamente.

8. Los gatos se comunican entre sí principalmente a través de su lenguaje corporal. Por otro lado, casi solo usan los maullidos con los humanos, ya que a menudo no perciben las señales corporales del gato.



Comportamiento



9. Los gatos duermen hasta 16 horas al día, aproximadamente el 70 por ciento de su vida.

10. En promedio, un gato ronronea 10.950 horas en su vida.



Anatomía



11. Los hombros de los gatos solo están conectados a la columna vertebral por ligamentos y músculos; la clavícula es solo rudimentaria. Esto hace que el esqueleto del gato sea flexible y permite a los animales amortiguar los saltos y pasar por pequeños agujeros.



12. Un gato en forma puede saltar hasta dos metros desde una posición de pie.

13. Un gato tiene 32 músculos en cada oreja, mientras que los humanos solo tienen seis. Por lo tanto, los felinos pueden girar sus orejas 180 grados, levantarlas y plegarlas; eso les da audición tridimensional, que les permite escuchar la distancia de una presa.

14. El patrón de sus narices es tan único como la huella dactilar de un humano.

Con información de la revista Ein Herz für Kinder.

