Al comenzar un nuevo año, la gente se plantea muchos propósitos. Uno de los principales, en especial si se tiene un animal de compañía, es convertirse en el mejor tutor que su mascota pueda tener.



Y para que esto no se quede solo en el papel, traemos un listado de doce ‘petpropósitos’ para el año que se inicia.

1.No al maltrato



Aunque el abuso y el maltrato animal están penalizados en Colombia y hay entidades encargadas de investigar y castigar a los agresores, a veces los casos quedan en el olvido por falta de pruebas, desconocimiento sobre dónde denunciar o simplemente porque, aún hoy, algunos consideran que los animales no son seres capaces de sentir dolor, angustia o sufrimiento. Su bienestar y supervivencia dependen de los humanos, que están llamados a cuidarlos, protegerlos y amarlos.



2. Adoptar



La estadística de animales en condición de calle o abandonados aumenta día a día, y no todos tienen la posibilidad de ser adoptados o de contar con alguien que les garantice refugio y cuidados básicos. Antes de comprar una mascota, piense en las organizaciones y fundaciones que esperan a personas compasivas y amorosas que puedan brindar cariño y cambiarles la vida a miles de perros y gatos.

Constantemente, en las ciudades se organizan jornadas de adopción en las que todos pueden ser partícipes. Foto: Cortesía Wil Spectrum. Donatón por los Animales

3. Ayudar



Las organizaciones, fundaciones y entidades encargadas del bienestar animal necesitan su apoyo. Puede donar tiempo, elementos básicos (alimento, camas, cobijas, materiales de construcción), recursos económicos o ayudar con la difusión en redes sociales. También es importante asistir a los animales en casos de emergencia, a aquellos víctimas de maltrato y también a los que se han extraviado. Las redes son herramientas poderosas de difusión y colaboración.



4.Identificar



Para evitar que se extravíen hay que identificar a tiempo. Centros veterinarios, secretarías de Ambiente e institutos de protección y bienestar animal en todo el país hacen campañas para identificar a los animales de compañía mediante microchip. Otro método eficaz es con collar y una placa identificatoria, con los datos de contacto.



5. Preocuparse por su salud



No solo para garantizar una vida larga y saludable, sino también para evitar la propagación de males como rabia, parvovirosis, rinotraqueítis viral felina, calicivirus felino, panleucopenia felina, leucemia felina y otros. Además, es importante ser muy juicioso con los esquemas de desparasitación interna y externa para evitar problemas como pulgas, garrapatas y gusanos.



6. Chequeos



Para evitar y tratar a tiempo otro tipo de problemas más difíciles de detectar, la recomendación es que perros y gatos visiten el consultorio veterinario por lo menos dos veces al año para una valoración. Esta debe incluir exámenes de laboratorio, revisión de huesos, músculos, dientes y órganos internos, piel y pelo, entre otros.

7. Educar



No solo para que aprendan a dar la mano u obedecer, sino también para evitar conflictos en casa o fuera de ella debido a un mal comportamiento.



Puede buscar la ayuda de etólogos, profesionales en entrenamiento o colegios para mascotas.



8. Ser un buen ciudadano



Cumplir las normas de convivencia básica es muy fácil. Llevarlos siempre con collar, traílla o bozal; recoger los desperdicios, impedir que ataquen a personas u otros animales y aprender a compartir espacios como parques y zonas verdes son ejemplos de buenas actividades que puede realizar para evitar conflictos.



9. Esterilizar



No solo contribuye a evitar una reproducción indeseada, sino que ayuda a reducir los casos de maltrato animal, de abandono, problemas de comportamiento y también enfermedades relacionadas con la actividad hormonal. Se recomienda esterilizar antes de los 6 a 7 meses de vida del animal (dependiendo de factores como la raza, el sexo y el tamaño), que es cuando alcanzan la madurez sexual.

Los perros son compañeros inmejorables de la actividad física, Foto: 123RF

10. Más actividad física



Los perros son excelente compañía para ejercitarse y, además, lo disfrutan. Solo 20 a 30 minutos de actividad física diaria mejoran su salud y la de ellos. No se requiere que sea intensa; basta una caminata moderada por el parque, jugar con la pelota o lanzar objetos para que los traigan. Tenga siempre en cuenta la raza, edad, salud y estado físico de su mascota antes de hacer actividad física intensa.



11. Higiene



No se trata solo de cepillados y baños periódicos. También es importante cepillar los dientes de perros y gatos con cierta frecuencia. La sugerencia es que se haga a diario, y los baños, cada dos o tres meses (según la especie, raza y actividad física), y que el cepillado de dientes se haga por lo menos dos veces por semana. Además, es importante acudir al médico veterinario para evaluar la necesidad de una profilaxis dental.



12. Mejorar la alimentación



Dietas, nuevos hábitos y recetas suelen sugerirse y aplicarse por aquellos que quieren hábitos alimentarios más sanos. Las mascotas también pueden ayudarle a cumplir esa meta; a veces, ellas también necesitan mejorar su alimentación, para combatir el sobrepeso o la obesidad. Sea juicioso con la elección del alimento, los horarios, las porciones, los premios y también con los ingredientes.



Estos son algunos propósitos para tener un excelente año, pero usted puede incluir muchos más. Recuerde que estos nunca serán suficientes cuando de darles salud y bienestar a las mascotas se trata. Recuerde que uno de los más importantes es tratar a todos los animales con respeto, cariño y amor.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

Para EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

