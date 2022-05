Es común encontrar un loro dentro de algunas casas colombianas. El ave, que muchas veces es adoptada como mascota, no solo es llamativa por el color de su plumaje, sino también por hacer reír a las personas con sus respuestas, a tal punto que a veces parece mantener una conversación.

Vale la pena aclarar que los loros no tienen la capacidad de entablar una conversación, sino que imitan sonidos de la naturaleza y también palabras. Eso implica que estos animales no entienden ni le agregan significado alguno a las palabras que repiten, pues no tienen la capacidad cognitiva que les permita hacerlo.

Pero, ¿cómo lo hacen?

Todas las especies que conforman a los psitácidos -familia de aves en la que se ubican los loros, guacamayos, cotorras y demás- tienen esta capacidad.



En ese sentido, la respuesta a por qué los loros pueden hablar está en un órgano vocal que les permite imitar la voz humana: la siringe, localizada en su tráquea. Por medio de esta herramienta biológica los pájaros, no solo los loros, producen sonidos.



Sin embargo, hay otros dos aspectos que ayudan a que estas aves puedan imitar tan claramente los sonidos de los humanos. En primer lugar, la forma de su lengua les permite una rapidez que les brinda una similitud con la voz humana.

En segundo lugar, hay diferencias en cómo funciona su cerebro. Según un artículo publicado por la Universidad de Duke sobre la estructura del cerebro de estos animales, los loros poseen áreas más complejas -que otras aves e incluso que otros animales- especializadas en la imitación de sonido.



Este mismo estudio de Duke también considera que es debido a esta especial estructura cerebral que los loros tienen la capacidad de seguir el ritmo de la música, como se ha visto en algunos videos que circulan en internet.



Aún así, puede que un loro no repita lo que usted le diga. Según el mismo estudio, esto se debe a que el ave debe estar expuesta, ojalá desde una edad temprana, a la repetición de los mismos sonidos para que, por decirlo de una manera, se vuelva parte de su 'vocabulario'.

Otra explicación de por qué los loros deciden imitar palabras conocidas para los humanos es porque muchos de ellos solo conocen estos sonidos, pues no se encuentran en su hábitat natural.



Si estas aves, que tienen una estructura especializada para imitar melodías, solo escuchan palabras humanas, eso será lo que repetirán.

Los loros tienen una expectativa de vida de alrededor de 50 años. Foto: iStock

¿Quién fue Alex, el loro más inteligente del mundo?

Han existido varios experimentos que buscan probar si los loros comprenden o no las palabras que, según la ciencia, únicamente repiten.



Alex fue un loro africano gris que tuvo un vocabulario de alrededor de 150 palabras y logró identificar hasta 50 objetos y algunos colores, formas, tamaños y números. Su dueña y profesora fue la científica Irene Pepperberg, quien trabajó con él durante 30 años.

#SabíasQue La científica Irene Pepperberg enseñó a un loro africano a indentificar 50 objetos y pedirlos por su nombre. pic.twitter.com/FBrGaNnOcO — La Saberoteca (@saberoteca) May 28, 2018

En un libro que publicó Pepperberg tras la repentina muerte del loro, que esperaban viviera alrededor de 50 años como los demás de su especie, la científica aseguró que Alex tenía la capacidad emocional de un niño de dos años y la inteligencia de uno de cinco, lo cual, según ella, descubrió a través de varios estudios y pruebas.



A pesar de esta investigación, muchos científicos continúan escépticos sobre las habilidades de comprensión de los loros.

