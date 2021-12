Una de las preguntas que con más frecuencia se hacen los tutores de perros y gatos cuando llegan las vacaciones es: ¿qué hacer con la mascota? ¿Conviene más dejarla con alguien, enviarla a una guardería o llevarla?



(Le puede interesar: Perros y gatos no son regalos sino vidas que hay que cuidar).



Antes de decidir evalúe la cuestión desde distintas perspectivas. Aunque hoy es más fácil viajar con animales de compañía, a veces resulta ser una mala experiencia porque no toleran los viajes, sufren por el clima, no es fácil encontrar lugares en los que sean aceptados, tienen condiciones especiales que no les permiten viajar con facilidad o pueden interferir con los planes de descanso.

Lo primero es evaluar qué tan conveniente y placentero puede ser para la mascota y para usted viajar con ella. A veces es mucho más conveniente buscar opciones como hoteles, guarderías o cuidadores, antes que someterla a viajes extenuantes o que pueden poner en riesgo su salud o bienestar. Quizá ellas también necesiten un descanso o un cambio de ambiente, pero no necesariamente el mismo que usted.

Si viaja con ellas...

Las responsabilidades de cuidado y bienestar con su mascota en un viaje deben ser tanto o más rigurosas de lo normal, pues los animales estarán en un lugar que no reconocen como propio y, en caso de imprevistos, necesitarán atención adecuada y oportuna.



–Los perros toleran mucho mejor los cambios de ambiente que los gatos. Estos últimos suelen pasarla mal y se estresan cuando se les cambian cosas básicas del entorno como el mobiliario, la comida, la rutina o el clima.



(Además: Pólvora: en Navidad evite usarla también por sus mascotas).



–Tenga en cuenta a su mascota antes de elegir el destino. Tiempos de transporte muy largos, climas extremos, destinos que no son pet friendly y restricciones de movilidad, entre otros factores.



–Consulte con el lugar de alojamiento si es posible albergar animales. Algunos tienen restricciones en cuanto a la permanencia y movilización de los animales.



–Si viaja en vehículo propio, procure que su mascota esté habituada o entrénela con anticipación. Lleve también elementos de seguridad (guacal, collar o traílla), juguetes (para distraerla), comedero (incluso algún premio o snacks) y bebedero (para que esté siempre bien hidratada). Además, calcule los trayectos para permitirle descansar, olfatear, hacer sus necesidades y tomar aire. Por último: nunca deje sola a su mascota dentro del vehículo.

Facebook Twitter Linkedin

Cuando las mascotas están acostumbradas a viajar, la experiencia resulta positiva casi siempre. Foto: 123RF

–Si viaja en servicio público aéreo o terrestre, consulte con la empresa transportadora la reglamentación y los requisitos que se exigen para viajar con animales de compañía. Verifique que las condiciones en las cuales son transportadas las mascotas sean las mejores y que no atenten contra su bienestar o su vida.



–No medique. Consulte con el médico veterinario los elementos que pueden ayudar a su mascota a reducir el estrés por el transporte. Pida asesoría de profesionales calificados y use productos de uso veterinario.



(También: Contar con qué mascotas vive es una forma de protegerlas).



–No sobra hacer un chequeo veterinario previo al viaje para descartar enfermedades y cerciorarse de que tienen buena salud.



–Haga una investigación previa al viaje sobre servicios veterinarios a los cuales pueda dirigirse en caso de necesitarlo. Recuerde que ante un imprevisto, una acción rápida salva vidas.

Si no viaja con ellas...

Hay muchas posibilidades para que perros y gatos estén seguros y cuidados mientras usted viaja: guarderías, colegios, hoteles, cuidadores e, incluso, amigos y familiares pueden hacerse cargo.



–En el caso de los gatos es preferible contratar a una niñera para que los cuide en su casa; también puede pedirle el favor a algún amigo, vecino o familiar: ellos prefieren un lugar que les sea familiar.



–No espere a último minuto: Recuerde que por esta época muchas personas suelen viajar y los hoteles y guarderías pueden tener un cupo límite.



–Asesórese bien. Conozca las experiencias, positivas y negativas, de familiares, vecinos, amigos o conocidos sobre diferentes lugares. Le ayudará a decidir.

"Es importante protegerlos contra posibles agresores que pueden encontrarse en el lugar que elija, como pulgas, garrapatas u otros parásitos". FACEBOOK

TWITTER

–En caso de dejar las llaves de su casa a otra persona, que esta sea de su entera confianza.



–Tómese el tiempo para conocer las instalaciones y las personas que estarán a cargo de su mascota. Evalúe recintos, número de animales, medidas de bioseguridad y trato, entre otros factores.



–Elija adecuadamente el colegio o la guardería. Muchos ofrecen servicios campestres que pueden ser llamativos, pero si su mascota no está acostumbrada a espacios abiertos, no puede hacer actividad física o tiene problemas de socialización con otros animales, esta puede no ser una buena idea.



–Verifique el método de transporte: seguridad, condiciones técnico-mecánicas, aseo e idoneidad del personal de transporte.



–Suministre todos los datos de contacto de emergencia de su mascota. Deje por escrito todas las recomendaciones o exigencias particulares que su perro o su gato tenga; esto ayudará a evitar problemas como intoxicaciones, alergias u otros problemas.

Sí o sí, tenga en cuenta...

–Antes de decidir tenga en cuenta la especie, la raza, el sexo, la edad, las condiciones de salud y el nivel de socialización.



–Mantenga al día el esquema de vacunación y desparasitación de sus mascotas, así como los documentos que lo certifiquen. Es importante protegerlos contra posibles agresores que pueden encontrarse en el lugar que elija, como pulgas o garrapatas.



–Lleve los certificados sanitarios o psicológicos (en el caso de animales de soporte emocional).



(Continúe leyendo: Los 14 datos curiosos sobre los gatos que muchos desconocen).



–Tenga actualizados los métodos de identificación (placa o microchip). Recuerde que estará en un lugar que no le es familiar y puede extraviarse.



–Lleve siempre todos los elementos que su mascota pueda necesitar: alimento suficiente (variaciones repentinas de la dieta pueden generar diarrea, vómito o indigestión), elementos para jugar o distraerse, cama, cobija y medicamentos para tratar una condición de salud en particular.



–Tenga un directorio de emergencias actualizado para recurrir a estas en caso de imprevistos.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

Encuentre también en Mascotas:

Consejos para lograr una Navidad amigable con las mascotas

Se abre camino el 'Sisbén' para las mascotas en Colombia