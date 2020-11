¿Cómo ayudar a los animales damnificados por las últimas emergencias?

La emergencia climática que vive Colombia ya ha dejado más de 60.000 familias afectadas en el 27 % del país, es decir, aproximadamente 308 municipios. Los animales domésticos y de compañía, lastimosamente, no son ajenos a los estragos y necesitan ayuda.



Si bien las afectaciones se presentan en gran parte del país, las emergencias más significativas están en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Cartagena, y los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Chocó.

Y si la situación de las personas es dramática, la de los animales domésticos (gallinas, bovinos, porcinos, entre otros) y los de compañía (perros y gatos) es peor: las familias han tenido que desalojar sus viviendas, y muchos animales fueron abandonados.



Por fortuna, fundaciones protectoras de animales han activado sus canales de atención de emergencias para ayudar a los que más lo necesitan, aunque no dan abasto por la cantidad de afectados y porque las condiciones son complejas, lo que dificulta llegar con las ayudas u ofrecer refugios.

Por ello, el llamado de la médica veterinaria Íngrid Hernández Soto, directora de la Fundación Rescate para Animales Desamparados (Frad), en Cartagena, es a que “las personas ayuden a los animales en condición de calle brindando refugio y alimento, y que los damnificados no abandonen a sus mascotas en este momento”.



María Carolina Mouthon, rescatista del proyecto Dignidad Animal en Cartagena, invitó a “ser solidarios con los animales dando techo, agua y comida y ayudando a las instituciones que reciben casos a diario, lo cual incrementa los gastos económicos”.



Por su parte, Iván Rodríguez, vicedirector de Adopta no Compres, hace énfasis en “resguardar a los animales heridos y no tener a las mascotas amarradas fuera de casa, exponiéndolas a condiciones climáticas adversas y otros peligros”.



El caso de las islas

Natalia Sierra, presidenta de la Fundación Pro-Animal San Andrés Isla (PAS), dice que “si bien en San Andrés existen por lo menos 1.000 animales abandonados, luego del paso del huracán Iota y la tormenta tropical Eta, este número se triplicó porque muchas personas que acostumbraban a tener a los animales amarrados en el patio de la casa, al tener que evacuar, los soltaron a su suerte”.

Rodríguez, quien logró viajar a San Andrés, dice que “ha sido difícil hacer un censo de la población de animales afectados por la dificultad en las comunicaciones”. El fin de semana se desplazó a Providencia y evidenció el lamentable estado en que quedó: “Existen muchos animales de compañía deambulando porque las familias abandonaron la isla. Algunos presentan heridas por escombros o por las tejas de zinc. Adicionalmente, caballos, cerdos y gallinas no tienen donde resguardarse porque no existen árboles donde puedan hacerlo”, relata.



Según la información de Adopta no Compres, el coso municipal quedó destruido, hecho que dejó a la intemperie 71 perros, 15 caballos y dos cerdos, y hay una persona encargada de brindarles agua y alimento.

El objetivo de esta fundación es tratar de evacuar el mayor número de animales de Providencia hacia Bogotá o Medellín, para empezar procesos de adopción y brindar alimento a las familias que aún habitan la isla, a través del establecimiento de un puesto de atención de emergencias en el sector de Old Town.



Para ayudar a los animales del archipiélago, las fundaciones Pro-Animal San Andrés Islas-PAS, Manejo Humanitario de Fauna Callejera, en Medellín, Adopta no Compres y Puro Criollo en Bogotá han unido esfuerzos para reunir donaciones materiales y económicas y llevarlas a la isla con la ayuda de la Reserva Naval, la Armada Nacional y la Aerocivil. Estas fundaciones pusieron a disposición de la comunidad isleña sus redes sociales y canales de difusión para que los habitantes publiquen y reporten los casos de animales abandonados o heridos.

¿Qué se necesita?

Medicamentos: clorhexidina, antiparasitarios externos e internos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etc.



Vacunas: principalmente pentavalente, para evitar propagación de moquillo, hepatitis, tos de las perreras, parvovirus y parainfluenza.



Alimento concentrado para perros y gatos.



Arena sanitaria para gatos.



Elementos para transportar animales: cajas, guacales, etc.



Adicionalmente se necesitan tejas, lonas, carpas o plásticos para proteger a las personas y a los animales de la lluvia y el viento.

¿Dónde donar?

Veterinaria Komondor (cra. 50 n.º 119-05), Tienda Doglamour (cra. 15 n.º 109-24), Tiendas Wawau (centro comercial Atlantis Plaza y Parque La Colina), Veterinaria Intermédica (cra. 10n.ª n.º 08-45 sur) y Tayrona Pet Shop (cra. 19 #19B-16 sur) en Bogotá; y Catfecito (cra. 78 n.º 51-14), Veterinaria Safari (Diagonal 59 n.º 32-111) y Clínica Veterinaria La Pata Traviesa (cra. 80 n.º 50-172), en Medellín.



También se puede contactar a la Fundación Adopta no Compres o la Fundación Pro-Animal San Andrés Isla por redes sociales.

El caso de Cartagena

La Frad, que alberga aproximadamente 400 animales, entre perros, gatos, cerdos, gallinas, caballos y burros, tuvo afectaciones en los techos, lo cual generó inundaciones y deterioró las condiciones de los corrales por formación de barro.



Fundación Dignidad Animal alcanzó a resguardar los perros y gatos en hogares de paso. Ambas fundaciones coinciden en mencionar que no han recibido ningún tipo de ayuda local o departamental, y han solventado la situación gracias al apoyo de las donaciones que han recibido; sin embargo, aún se necesita ayuda en caso de que las condiciones climáticas se mantengan.

¿Qué se necesita?

Medicamentos: antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, desinfectantes, etc.

Alimento concentrado para perros y gatos.



Elementos de aseo: principalmente, arena sanitaria para gatos.



Elementos de construcción: tejas, cemento, clavos, alambre, bombillos, tomacorrientes, cemento, arena, entre otros.

¿Dónde donar?

Para realizar donaciones se puede contactar a la Fundación Frad o a la Fundación Dignidad Animal por Facebook e Instagram.

Otros casos

En Dabeiba (Antioquia) se tiene un estimado de 2.200 animales afectados que están siendo atendidos por la Gobernación de Antioquia y la administración del municipio.

Si bien en el departamento de Chocó aún no se tienen cifras de animales afectados, se están recibiendo donaciones en diferentes centros de acopio en Quibdó, Medellín y Cali.

Gabriel García - Médico veterinario*

Para EL TIEMPO@NoSoyEseGabo