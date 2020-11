Llegó la hora de asegurar a su animal de compañía

En Colombia, durante el confinamiento las búsquedas mensuales en internet de pólizas de mascotas pasaron de 880 a 1.600, según datos de la agencia de seguros ProyectaT.



“Las mascotas ya no están solas. Antes del confinamiento, solo notábamos por la noche al llegar a casa que el perro o el gato tenía tos, por ejemplo, pero al estar todo el día con él notamos que es algo repetitivo. Vamos al veterinario y descubrimos que el alivio no es tan económico, sino que resulta costoso, pues una noche de hospitalización en un centro de salud animal sencillo puede costar 60.000 pesos, pero en otro, hasta 800.000 pesos”, dice Luisa Fernanda Jaramillo, CEO de ProyectaT.



Por eso, el mercado de los seguros en Colombia ofrece desde hace varios años planes de cobertura especial para los animales, que incluyen servicios de salud, costos funerarios, cobertura a terceros (en caso de que sea necesario) y hasta una posible eutanasia.



Las coberturas básicas de un seguro son los servicios de hospitalización, urgencias, vacunas y exequias. Es importante aclarar que en Colombia solo se aseguran perros y gatos, pues la tenencia de animales exóticos y aves está fuera del margen de la ley.



Por salud financiera

La cobertura de los daños a terceros es un punto a favor y el diferencial entre un seguro y una medicina veterinaria prepagada. Sin embargo, aquí es clave revisar las limitantes de cada firma aseguradora, pues algunas pólizas de mascotas, como la de Mapfre, excluyen como terceros a los familiares del asegurado hasta cuarto grado de consanguinidad, mientras que otras compañías inclusive ofrecen servicios para los cuidadores, como seguros oftálmicos (si el perro rompió sus gafas, puede recibir un auxilio para mandar a hacer unas nuevas) o de protección de billetera en caso de ser víctima de robo mientras saca a pasear a su mascota.



Por su parte, la póliza de responsabilidad civil extracontractual es obligatoria para tener razas potencialmente peligrosas (dictaminadas así por la ley colombiana) como american pit bull terrier, pit bull terrier, Staffordshire terrier, fila brasilero, dogo argentino, bullmastiff, dóberman, mastín napolitano, tosa japonés, rottweiler, dogo de Burdeos y otros animales que hayan agredido a otros perros o personas y los que han sido adiestrados para la defensa.



Cada firma decide qué razas asegura según el grado de riesgo que está implique; si genera una siniestralidad muy alta, puede no resultar muy rentable para la compañía.

“Si alguien tiene un perro grande no agresivo pero juguetón, como un labrador, y puede estar paseándolo y en su juego tumba a un adulto mayor que está dando un paseo, eso se puede complicar e incurrir en gastos, pues hay que ir a una clínica, recibir atención especial, medicamentos, etc. Esa es la responsabilidad que se cubre a terceros”, explica Jaramillo.



El auxilio funerario hace parte de estos seguros, pues, como en el caso de los humanos, un entierro o una cremación puede acarrear altos costos. Al asegurar a la mascota e incluir este servicio, un funeral puede salir por 20.000 o 30.000 pesos –es el costo aproximado de la mensualidad de una póliza estándar– y no por los 400.000 que ronda un servicio funerario tomado de manera independiente.



