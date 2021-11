Las señales que le ayudan a detectar si su perro está sintiendo dolor

El dolor es una situación incómoda para los perros y preocupante para sus tutores.

Este síntoma suele presentarse como consecuencia de un accidente, una lesión, la falla de un tejido u órgano o también por enfermedad. Aparte de la situación dolorosa, y como resultado de ella, los perros pueden presentar cambios en el comportamiento que son indicativos de que algo no está bien.



Para ayudar a aliviar el dolor, garantizar el bienestar de la mascota y también brindar tranquilidad a los tutores, hay que conocer las causas, signos y tratamientos más efectivos contra el dolor.

Siempre se ha dicho que el umbral del dolor de las personas es relativamente bajo si se compara con el de otros animales no humanos.



Los perros tienen un umbral de dolor más elevado, pero no todos los individuos o no todas las razas son tan tolerantes: algunos manifiestan señales claras ante los primeros signos de dolor, mientras que otros tratan de esconder, enmascarar o silenciar cualquier señal de dolor como instinto de supervivencia.



Esta característica se puede observar con mayor frecuencia en los animales adultos, los animales víctimas de maltrato, madres que permanecen con camadas que aún son pequeñas, aquellos que conviven con manadas grandes o algunas razas entre las cuales que se encuentran perros de pastoreo (border collie, pastor australiano, pastor alemán, entre otros) o de guardia (como dóberman, rottweiler y schnauzer gigante).

Esto no quiere decir que los perros no sean seres sintientes o que, por ser más ‘resistentes’ al dolor puedan ser sometidos a tratos crueles e inhumanos.

Estos signos hablan por ellos

Si bien los perros no pueden hablar, o los seres humanos no pueden entender aún con claridad el lenguaje de los perros, ellos manifiestan a su manera que sienten dolor.



Esta comunicación frecuentemente se hace a través del cambio en el comportamiento, la inapetencia o apatía en el momento de realizar actividades que antes los motivaban, e incluso a través de señales de agresividad al ser molestados. Las señales más frecuentes de dolor en perros son:



Vocalizaciones: aullidos, gemidos o ladridos constantes.



Inactividad: renuencia a hacer actividades básicas como pasear, comer y beber. Esta puede darse por dificultad para moverse, dolor al subir o bajar escaleras o cojeras.



Jadeo excesivo: si bien es un comportamiento normal en días calurosos o luego de actividad física, no es normal cuando se presenta de la nada.



Aumento de la frecuencia respiratoria, pues el dolor suele produce ansiedad y nerviosismo.



Irritabilidad y aislamiento.



Cambios en la eliminación de orina y heces.



Aumento del acicalamiento: lo hacen para aliviar el dolor o limpiar una herida a través de la saliva. También se puede presentar un menor acicalamiento cuando hay dolor intenso que impide el movimiento.

Baja tolerancia al ejercicio intenso o leve.



Pérdida del apetito y cambios en el sueño: el dolor intenso puede alterar patrones de sueño por estrés, ansiedad o inquietud.



Una vez detectado cualquiera de los signos mencionados, se debe acudir con urgencia al médico veterinario para determinar la causa. En casa se puede ayudar a identificar la zona donde está el dolor y hacer un manejo sintomático con compresas frías y calientes, uso de aromaterapia, esencias florales o feromonas para mantener la calma, y también mediante la limitación de los movimientos. Es un tratamiento provisional mientras se diagnostica el origen del dolor.

Manejo del dolor

Este es fundamental, al igual que el diagnóstico y tratamiento oportunos. Aunque muchos medicamentos de uso humano se utilicen en el manejo del dolor en perros, la recomendación principal es no medicar por su cuenta a las mascotas: las concentraciones, dosis, vías de administración y algunos componentes pueden ser tóxicos para los perros y empeorar la situación causando enmascaramiento de los signos, alergias o intoxicaciones.



Las opciones terapéuticas se elegirán según la intensidad del dolor, raza, edad del animal, causa del dolor e historia clínica particular.



Hoy no solo hay tratamientos farmacológicos contra el dolor, sino que existen otras alternativas que han mostrado buenos resultados como la acupuntura, la homeopatía, la terapia neural, el manejo nutricional, la fisioterapia, entre muchos otros.



Si debe medicar en casa, solicite al veterinario una fórmula clara y completa con el nombre del medicamento, la cantidad, la frecuencia y la vía de administración. Pídale una demostración de cómo darle correctamente el medicamento y recomendaciones sobre cómo obrar en caso de exceder la cantidad formulada o ante reacciones adversas, como alergia, diarrea, vómito o cambios de comportamiento.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

En Twitter: @NoSoyEseGabo

