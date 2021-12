Infortunadamente, algunas personas siguen pensando que los animales de compañía pueden ser un obsequio excelente en Navidad, y a menudo pasan por alto el hecho de que las mascotas son vidas que representan un compromiso y una responsabilidad para casi toda la vida.



Aunque muchos ya tendrán listas, a estas alturas, sus compras y los presentes que compartirán con familia y amigos durante la Nochebuena, otros están en la búsqueda, a último minuto, del regalo perfecto.

Usualmente, los niños tienden a pedir bicicletas, el juguete de moda o un artículo tecnológico; sin embargo, las mascotas también suelen ocupar un espacio entre las peticiones de los más pequeños del hogar, motivo por el cual los adultos se ven tentados a adquirir un animal de compañía para Navidad.

Compañeros para toda la vida

Una mascota, sin importar la especie que sea, no debe ser contemplada nunca como una opción de regalo.



Para empezar, porque la vida no es un objeto que se pueda comprar y obsequiar; además, porque tener un animal de compañía implica un compromiso para toda la vida: los perros tienden a vivir de 10 a 15 años; los gatos, un promedio de 12 a 18 años, y los hámsteres, de 4 a 5 años.



Es importante tener en cuenta que durante toda la vida de un animal de compañía en casa se necesitará:



–Recursos económicos. Es necesario costear la compra de materiales básicos (alimento, comedero y bebedero, cama y entretenimiento, entre otras cosas), salud (vacunas y desparasitaciones internas y externas), y también debe haber un rubro destinado para cubrir imprevistos (accidentes, enfermedades y cirugías).

–Recursos afectivos. Por tratarse de seres con capacidad de sentir, los animales deben ser tratados con respeto, cariño y amor. No son objetos a los cuales se les pueda dejar de lado cuando tienen malos comportamientos o que se pueden devolver. Recuerde que el abandono de una mascota también es considerado una forma de maltrato animal.



–Recursos de espacio. Sin importar la especie, los animales de compañía van a necesitar un determinado lugar dentro del hogar. Tenga en cuenta que ellos crecen y que, dependiendo de la raza y del tamaño, necesitarán más o menos espacio físico en la casa.



–Recursos de tiempo. Para compartir con ellos, afianzar la relación humano-animal, educarlos y proveerles afecto, es necesario dedicarles tiempo todos los días.



–Otros recursos. En este grupo pueden encontrarse la educación o el entrenamiento, guarderías u hoteles (en caso de vacaciones o trasteos) y estética, solo para mencionar algunos.

No al abandono

De acuerdo con las estadísticas y la experiencia particular de algunas fundaciones, se estima que entre un 30 por ciento y un 40 por ciento de los animales que son obsequiados en Navidad son abandonados durante los primeros meses del año.



Muchos de ellos pasan a engrosar las listas de animales desamparados en las calles o maltratados. Y esto ocurre porque, al inicio, la mascota es percibida como una novedad; las personas se ven motivadas por la ternura y belleza de los animales cuando son pequeños y les brindan toda la atención.



Conforme pasa el tiempo estos crecen y los tutores empiezan a percatarse de la responsabilidad que implica tener un animal de compañía, por lo que algunos inconscientes deciden buscarle un nuevo hogar (enviándolos a fincas u otros lugares), dejarlos abandonados en veterinarias o, en el peor de los casos, abandonarlos en las calles.

Regalos sí, pero para ellos

Si está pensando qué darle a su perro o gato de Navidad, hay distintas opciones en el mercado, para todos los presupuestos:



–Para los perros. Los regalos que más se adquieren son accesorios como camas, comederos y bebederos, collares y ropa. Los tutores también tienden a regalarles juguetes como pelotas, nudos, muñecos con sonido y algunos elementos que cumplen con doble función (diversión y entrenamiento); además de artículos para comer (comidas especiales y snacks).



–Para los gatos. Las opciones son más variadas ya que ellos suelen ser más exigentes. Las opciones van desde artículos tecnológicos (bebederos y comederos con cámaras integradas o que descargan el alimento al detectar la presencia del animal) hasta juguetes interactivos para estimular el instinto cazador.

Hora de ser solidarios con los animales que nada tienen

Para los animales en condición de calle o que se encuentran en fundaciones o albergues, el mejor regalo que se les puede brindar es un hogar y una familia.



En caso de no tener la disponibilidad de tiempo o espacio para adoptarlos, una excelente opción es hacer una donación. No solamente se pueden compartir recursos económicos (para la compra de medicinas, alimento y adecuación de las instalaciones), sino que también muchas fundaciones tienen habilitadas otras opciones como donación de artículos y también de tiempo para ayudar en las labores del día a día (baños, jornadas de salud). La recomendación es ponerse en contacto con las fundaciones para saber cómo se puede ayudar.



Por último. Antes de comprar una mascota tenga en cuenta que adoptar siempre será la mejor opción. De esta forma no solo le dará una segunda oportunidad a un animal, sino que también le cambiará la vida.

GABRIEL GARCÍA - MÉDICO VETERINARIO

PARA EL TIEMPO

