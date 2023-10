Las razas de perros más propensas a sufrir de cáncer: tips para que cuide a su firulais

El cáncer es una enfermedad que diagnosticada a tiempo es posible disminuir su riesgo mortal. Al igual que en los humanos, si un perro recibe un tratamiento propicio y temprano, es factible que este pueda aumentar su esperanza de vida.



Se sabe que el sarcoma puede afectar todos y cada uno de los órganos de su peludo, dependiendo el tipo de padecimiento. Desde la piel donde puede ser más evidente hasta en la sangre o los órganos internos como el estómago y los huesos.

Según la Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales (AAHA), existen más de 150 clasificaciones de cáncer; sin embargo, hay algunas afecciones que se destacan mayormente:



Linfoma: sarcoma en ganglios linfáticos que ataca al sistema inmunitario. Hemangiosarcoma: cáncer de los vasos sanguíneos. Melanoma: sarcoma de piel agresivo que puede desarrollarse en la boca, los ojos o las almohadillas de las patas. Carcinoma de glándula mamaria: cáncer de las glándulas mamarias. Osteosarcoma: tumor óseo maligno, más común en perros grandes.

Aunque el cáncer no tiene un diagnóstico de origen específico es posible que varios factores incidan en su desarrollo, como una mala alimentación y algunos hábitos poco saludables



No obstante, "los estudios han logrado demostrar que si bien no existe una predisposición para la presentación del cáncer en las mascotas por razones como raza, sexo, edad y estilo de vida, sí se han observado unas características generales de algún tipo de cáncer más usuales en algunas castas en comparación con otras", de acuerdo con Gabriel García, médico veterinario.

¿Cuáles son las castas que están más propensas al sarcoma?

De acuerdo con el Instituto Superior de Estudios, (ISED) español, algunas de las razas que tienden a desarrollar con mayor facilidad el cáncer son las de los perros grandes.



El caniche, cócker spaniel, dóberman, boyero de berna, rottweiler, golden retriever, pastor alemán y bóxer son algunas de las estirpes que están más propensas a presentar tumores malignos en cualquier parte de su cuerpo.

El dóberman es un perro que actúa de forma contundente y con gran precisión. Foto: iStock

Por ejemplo, los tres últimos son más propensos a desarrollar un hemangiosarcoma, "un tumor maligno que puede afectar a cualquier órgano con endotelio vascular aunque sus localizaciones más frecuentes son la piel, la aurícula derecha, el bazo y el corazón".



Por otro lado, en el caso de los rottweiler, estos tienden a mostrar signos más recurrentes al osteosarcoma, cáncer mesenquimal maligno que corresponde al tumor óseo primario más común en perros.



"Los boyeros de berna pueden sufrir de tumores en tejidos blandos y displasia de cadera. Los caniches, dóberman y cóckers spaniel son más dados a desarrollar los tumores mamarios, mientras que los bóxers alemanes tienen más probabilidades de padecer un cáncer cerebral", afirma la institución en su portal.

¿Cómo puede cuidar a su perro?

Aunque el cáncer no tiene un diagnóstico de origen específico, y por ende es incierto saber qué hábitos, tanto alimenticios como físicos pueden desencadenar esta afección, hay medidas que los propietarios pueden tomar para reducir la posibilidad de que desarrollen ciertos tipos de cáncer.



Según el medio de salud veterinaria 'Animal's Health', uno de los hábitos para propiciar una medicina preventiva es mantener una nutrición adecuada y saludable. Como los humanos, cualquier alimento tendrá un efecto dentro del organismo de su peludo a largo plazo.



En ese sentido, es fundamental que su veterinario le establezca una dieta equilibrada que proporcione y supla las necesidades nutricionales del ejemplar, con el objetivo de que esta pueda ayudar a combatir cualquier señal del cáncer u otras enfermedades.

Por otro lado, y en continuidad con la recomendación anterior, es muy importante que su perro visite de manera regular a su veterinario para que se le realicen exámenes de rutina y revisiones periódicas donde se pueda detectar a tiempo, cualquier señal de enfermedad.



“Como mínimo, todos los perros deben ser examinados por un veterinario una vez al año. La frecuencia de las visitas recomendadas depende, en parte, de la edad de su mascota. Por ejemplo, los perros mayores pueden necesitar exámenes más frecuentes, a menudo cada seis meses”, señala el 'Manual Veterinario de Merck, MSD'.



Finalmente, los expertos también recomiendan evitar las largas explosiones al Sol. Sobre todo en aquellos que son de pelaje claro o blanco, pues los rayos pueden incentivar el riesgo de sarcoma en su piel.



"La exposición a la radiación ultravioleta y demasiada luz solar también puede causar cáncer de piel, como carcinoma de células escamosas, melanomas malignos y hemangiomas. Los perros con pelaje claro o blanco son los más vulnerables, al igual que las zonas del cuerpo de un perro con poco pelo, como el abdomen", señala Animal's Health'.







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

