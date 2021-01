Las razas de perros más buscadas en Argentina para mascotas

Cerca de la mitad de las personas en el mundo tienen, al menos, una mascota. Y, para muchos, la primera opción es un perro. Así lo mostró un estudio de GFK Global: 33 % de los encuestados en 22 países tienen un perro.



Argentina, de hecho, es uno de los países que más ama tener un canino en casa. La encuesta de GFK arroja que 66 % de las familias argentinas tienen un perro.

'Infobae' hizo una radiografía de la población canina en ese país y de las preferencias de las familias a la hora de elegir a su 'mejor amigo'.



Entre el análisis del portal, se tiene el 'top' de los cinco perros más buscados en Argentina:

5. Bóxer

Boxer Foto: iStock

De acuerdo a los registros de 2017 de la Federación Cinológica Argentina, el bóxer es la quinta raza más deseada. Se calculan unos 463 cachorritos adquiridos en distintos hogares.



De acuerdo con el sitio especializado 'Hills pets', esta raza se caracteriza por sus altos niveles de energía y su necesidad de ejercitarse, por lo tanto, no son ideales para espacios cerrados.



Son muy sociables y les gusta la atención humana. Suelen ser buenos protegiendo su territorio y no les gustan los climas cálidos.

4. Jack Rusell Terrier

Jack Rusell Terrier Foto: iStock

El cuarto perro favorito es el pequeño Jack Rusell Terrier, con 1.224 individuos registrados.



Suelen ser perros muy energéticos, les encanta la atención y tener tareas para realizar. Debido a su instinto tienden a excavar en la tierra y a cazar.



Su temperamento es fuerte y puede que no tolere niños u otros animales, especialmente perros. Por ello, son animales que necesitan de un adiestramiento para acoplarse a entornos familiares.

3. Bulldog inglés

Foto: iStock

El tercero es el bulldog inglés, con 3.221 registros en la Federación.



De acuerdo con 'Hills Pets', estas son mascotas ideales para familias. Debido a su contextura ancha no requieren de extensas caminatas ni mucho ejercicio. Son reconocidos por su rostro aplastado y con arrugas.



Por su pelo corto no necesitan mucho aseo, pero sí se deben limpiar con regularidad sus pliegues de la cara con el fin de evitar infecciones. El bulldog inglés tiene un carácter dócil con los humanos y es un poco agresivo con animales que no conocen.

2. Ovejero alemán

En el estudio participaron 15 perros de familias infectadas en Wuhan. Foto: iStock

El popular pastor alemán es el segundo perro más buscado en Argentina. Los registros de 2017 hablan de 6.834 cachorros comprados.



Esta, según María Virginia Ragau, médica veterinaria especialista en Etología Clínica, es una especie buscada por razones de guardia o seguridad.



Esta es una raza de gran tamaño que suele ser muy territorial. Es recomendable socializarlos desde muy cachorros para contrarrestar comportamientos sobreprotectores y agresivos. Son fáciles de educar y se llevan bien con niños y otras mascotas si son criados con ellos, pero suelen desconfiar de extraños.

1. Bulldog francés

Foto: iStock

Y el rey del corazón de los argentinos, según las cifras, es el bulldog francés. De esta raza, se registraron 14.842 cachorros.



Según expertos veterinarios, esta raza puede sentirse cómoda en cualquier tipo de hogar, pues no requieren de mucho espacio y su temperamento es siempre muy tranquilo. Suelen ladrar solo en ocasiones que le producen mucha emoción. Les gusta ser el centro de atención y debido a la forma de su rostro suelen roncar al descansar.

Otros perros muy queridos y buscados en Argentina

Veterinarios y otros expertos consultados por el portal apuntan a que, en el país latinoamericano, también se buscan perros pequeños de compañía o, incluso, perros que se adapten a vivir con niños.



Uno de los más buscados por esta razón es el Golden Retriever.

Golden Retriever Foto: iStock

Foto: iStock

Foto: Istock

