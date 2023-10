Las cosas que los gatos aman de sus dueños: aprenda estos hábitos

Muchas personas al momento de querer tener un animal de compañía optan por un perro, porque estos demuestran un gran apego a sus dueños con muchas actitudes especiales.



Otros, por el contrario, se deciden por tener un gato en casa, porque muchos expertos aseguran que estos animales ofrecen compañía, amor y cariño, puede ser igual que los perros, pero con conductas diferentes.



Se ha oído decir que los felinos son indiferentes, independientes y que no demuestran cariño, sin embargo, muchos de ellos no pueden permanecer ni un solo momento sin sus dueños, por lo que suelen acompañarlos hasta la ducha si es necesario, dejando en claro que el humano es una parte fundamental en su vida.

Existen algunos hábitos, que según expertos, los gatos aman que sus dueños suelan hacer, aquí le contamos cuáles son algunos de ellos.



Le puede interesar: El color del gato puede definir su personalidad: así se puede comportar según su pelaje

El juego

Los gatos exigen tiempo de calidad a la hora del juego. Foto: iStock

Los gatos son animales que en ocasiones requieren más atención que otras mascotas, por lo que serán mucho más felices en un hogar que se les dedique al menos media hora al juego.



Este puede realizarse por medio de juguetes que le haya comprado como pelotas, plumas, cuerdas, cajas, entre otros, que le resultan atractivos a estos animales.



De todas formas, no se esfuerce en comprarle grandes y costosos juguetes porque estos suelen escoger los más sencillos.

Dormir con su dueño

Los gatos suelen acurrucarse en los pies del dueño- Foto: iStock

Varios expertos en estos animales han declarado que los gatos buscan dormir con sus dueños porque de esta forma los van a proteger, además de que muchos afirman que así es como los felinos ayudan a liberar las malas energías de sus dueños mientras duermen.



Usualmente, se ubican especialmente en los pies del humano y permanecen allí en la noche.

Buscar atención a toda costa

Los gatos se suben al computador y a la mesa para llamar la atención. Foto: Archivo Particular

Los felinos cuando necesitan atención van a hacer todo lo posible por ganarla. Es así que si usted trabaja en casa y tiene un gato, este cuando esté aburrido o simplemente quiera que lo consientan buscará como sea que usted lo acaricie y lo mime.

Las cajas de cartón

Las cajas les proporcionan a los gatos comodidad y seguridad. Foto: Twitter @SrtaFullera

Si usted recibió un paquete en casa y este llegó en una caja, tenga por seguro que su gato hará buen uso de ella.



De acuerdo con el portal ‘Purina’, los gatos encuentran las cajas de cartón como espacios seguros y cómodos por ser cerradas, por lo tanto, aman pasar tiempo en ellas y si tiene más de un gato en su hogar, este será el lugar adecuado para sus mininos jueguen al escondite.

Lea más: Estos son los colores que los gatos aprecian de manera diferente a los humanos

Limpieza en su arenero y comida fresca



Es necesario siempre separar la comida del agua. Foto: Archivo EL TIEMPO

Puesto que los gatos son animales supremamente limpios, esto también aman de sus dueños, que su arenero siempre esté limpia y con la suficiente arena para hacer sus necesidades en ella.



También es importante siempre mantenerle su alimento y su agua fresca, si es posible en dos o tres lugares de la casa.



Tenga en cuenta que en un lugar debe estar la comida y en otro el agua, ya que si los dos se encuentran cerca es posible que no tome agua.



El instinto del gato le muestra que si la comida está cerca del agua, esta última, podría estar contaminada y no se la toma. Esto es importante, puesto que si el gato no toma suficiente agua podría tener problemas de riñones, de acuerdo con el portal ‘Bienestar Felino’.



Ante cualquier situación anormal con su felino, recurra al veterinario.

Romeo, el primer gato con marcapasos en Colombia

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

