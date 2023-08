Desde hace algunos meses se han encendido las alertas en diferentes departamentos del país debido a la presencia de un visitante exótico y peligroso, la langostilla de río (Procambarus clarkii), también conocida como cangrejo rojo americano. Si bien puede parecer inofensivo, e incluso llamativo, los daños que este crustáceo puede generar al medioambiente son diversos.



Además, debido a que habita en diferentes parques de la ciudad de Bogotá, las mascotas, en especial los perros, también están en riesgo al tener contacto con esta langostilla.

¿Cómo llegó al país?

Ada Acevedo-Alonso, bióloga especialista en crustáceos de agua dulce, dice que esta langostilla llegó a Colombia en 1985, cuando fue traída para experimentos de cría al Valle del Cauca. Luego se han recibido reportes en Cundinamarca (2004) y en la represa de La Pampa, en Santander (2023).



A Bogotá, esta langostilla pudo llegar después de haber sido considerada mascota para acuarios, pero, por su carácter agresivo y depredador, fue liberada en los lagos de los parques distritales.

La langostilla de río o cangrejo rojo. Foto: Secretaría de Ambiente

¿Dónde se encuentra?

Información presentada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, esta langostilla se encuentra principalmente en los parques Simón Bolívar, El Tunal y Timiza, además de humedales como el Juan Amarillo.



Sin embargo, otros departamentos del país como Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Santander han alertado sobre la presencia del crustáceo en diferentes cuerpos de agua. Precisamente, en algunos de los parques de la ciudad de Bogotá, la langostilla les ha causado enfermedades a los perros que han tenido contacto con ella.



Riesgos para las mascotas

Ana María Valoyes cuenta que ella y su perro Max pasaron una mala experiencia con esta pequeña langosta: “Suelo salir a pasear con mi perro todas las mañanas al parque Simón Bolívar y, en ocasiones pasadas, habíamos visto estos animales cerca del lago. Un día, mientras yo hacía ejercicio, Max por curiosidad estuvo jugando con la langostilla y la ingirió.



Al llegar a casa tuvo episodios de vómito y en la tarde tuvo diarrea muy líquida, por lo que me tocó llevarlo al médico veterinario”. Cuenta Valoyes que a su perro le diagnosticaron una enteritis bacteriana y que fue necesario administrarle suero y antibiótico por varios días.



Añade: “Max lo único que ingirió extraño ese día fue esa langostilla, pero nunca me imaginé que ese animalito podría ser tan dañino para mi perro”. De acuerdo con Acevedo-Alonso, “no conocemos a fondo los patógenos que puede tener la langostilla y, por ende, no sabemos qué microorganismos pueden transmitir enfermedades”.



Lo que sí se ha encontrado en las langostillas de la sabana de Bogotá son otros parásitos que pueden producir una enfermedad pulmonar que se confunde con la tuberculosis.



Otros riesgos para las mascotas que las consumen son episodios de enfermedad gastrointestinal, alergias y lesiones en la boca, las encías y la nariz.

La langostilla de río o cangrejo rojo Foto: Secretaría de Ambiente

¿Cómo evitarlo?

Una de las medidas más efectivas es llevar a las mascotas con collar y traílla para evitar que tengan contacto o consuman la langostilla. Sin embargo, si la mascota tuvo contacto con el crustáceo, pero no lo ha ingerido, se le debe retirar de la boca del canino teniendo la precaución de usar guantes y hacer lavado de manos con agua y jabón abundantes, ya que la manipulación también es nociva para la salud humana.



En caso de ingestión, se recomienda mantener hidratada a la mascota y estar atento a signos como dolor abdominal, inapetencia, vómito, arcadas, diarrea, aumento de la salivación, dificultad para respirar y dolor o sangrado en la cavidad oral o las almohadillas plantares. Si el animal presenta estos signos, es fundamental acudir al veterinario para hacer los exámenes diagnósticos y establecer un protocolo de tratamiento adecuado.



Adicionalmente, las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía para no alimentar, manipular, capturar o consumir a esta langostilla de río, y, además, reportar la presencia a las autoridades ambientales de la zona. En el caso de Bogotá, la Secretaría de Ambiente habilitó el número de la Unidad Móvil de fauna: 3174276828.

GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

