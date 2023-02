El 24 de enero de 2023 se cumplieron tres años de un hito en Colombia: por primera vez, un equipo de profesionales de salud humana y médica veterinaria implantó un marcapasos en un gato. El paciente, un felino de raza Maine coon, de nombre Romeo y quien para ese entonces tenía nueve años.

Romeo actualmente goza de un estado óptimo de salud. Sus desmayos continuos y repentinos desaparecieron, y pasa sus días junto a sus tenedores en Medellín.



"Está perfecto, no tiene ningún problema. Hoy es un gato común y corriente. Camina, come y está contento, rodeado de su familia. No ha presentado ningún problema cardiaco", explica María Adelaida Mejía, médica veterinaria del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES.



Mejía, una de las primeras especialistas en tratar al gato, recuerda que este llegó al centro, ubicado en el municipio de Envigado, Antioquia, tras presentar un bloqueo auroventricular de grados tres, es decir, una interrupción de los impulsos eléctricos de las aurículas a los ventrículos.



Así luce Romeo actualmente. Tiene 13 años. Foto: CLARA PALACIO

"Romeo tuvo una época en la que se comenzó a desmayar muy seguido. Sus tenedores lo llevaron al CES y allí lo comenzamos a tratar. Él estaba muy enfermo y se determinó que requería un marcapasos. La cirugía fue planeada entre médicos y veterinarios, un trabajo interdisciplinario que se convirtió en un procedimiento único en su tipo en el país", detalla la médica.



La intervención consistió en implantar electrodos en el corazón del animal por medio de una toracotomía en la que participaron dos anestesiólogos, cuatro cardiólogos, un médico internista, un neurocirujano veterinario, dos instrumentista, un radiólogo, una estudiante de último semestre de medicina veterinaria y auxiliares.



Romeo hace parte de una familia desde que tenía tres meses de edad. Clara Palacio, su tenedora, recuerda que el animal siempre fue "supremamente normal" y "muy activo". Sin embargo, en octubre de 2019 se comenzó a desmayar constantemente.

El grupo de médicos veterinarios y de humanos encargados de la cirugía. Foto: Cortesía CES

"Cuando se recuperaba de sus desmayos, él quedaba atontado, perdido, como que no sabía en dónde estaba. Quedaba desorientado. Los doctores se sorprendían con Romeo porque él volvía y sacaba su corazón adelante, porque luego de sus desmayos él se recuperaba y hacía sus actividades normales", explica Palacio.



Sin embargo, su salud se deterioró en diciembre del 2019. “Los especialistas, en donde le brindaban atención médica, nos dijeron que debíamos aplicarle la eutanasia porque estaba realmente mal. Presentaba síncopes cada dos minutos y la única solución era ponerle un marcapasos, y no había forma acá en Colombia”, dice Clara.



Su familia se negó a aplicarle la eutanasia. Se informaron y buscaron ayuda desde diferentes frentes. Por ejemplo, se enteraron de que en Estados Unidos, Brasil y México podrían realizar la cirugía, pero los costos eran "realmente elevados" y, además, Romeo no estaba en condiciones para viajar. Entonces, un oncólogo amigo de la familia buscó en una base internacional de veterinarios y encontró un estudio japonés que recomendaba un medicamento para tratar las condiciones que padecía el gato, recuerda Clara.



"La medicina prometía 600 días de vida, así que decidimos aplicársela, mientras buscábamos otras opciones. Mi esposo tiene un amigo cirujano, que gusta mucho de los animales, y a través de él nos dimos a la tarea de buscar un marcapasos", cuenta Clara.



Afirma que luego de un mes finalmente encontraron una solución. "El marcapasos venía de un humano y como quedó libre, decidimos proponerle al CES que hiciera la cirugía", apunta Palacio. Los especialistas de la universidad estudiaron el procedimiento durante aproximadamente un mes y finalmente operaron a Romeo el 24 de enero de 2020, procedimiento que duró más de tres horas.



"La medicina veterinaria cada día avanza, no solo en cardiología, sino en todas las áreas. Los animales son cada vez más importantes en nuestras vidas y, por ende, se realizarán más procedimientos como se hacen en los humanos”, reflexiona la médica Mejía.



'Un gato superguerreo'

Romeo acaba de salir de otra cirugía por una lesión de piel llamada carcinoma de células escamosas. "Es una enfermedad parecida a la que les da a las personas mayores, y hace poco le practicaron un procedimiento de falange para retirarle todo eso. Romeo tiene una resiliencia importante, es un gato superguerrero", dice su tenedora.



Además, detalla cuál es la rutina del gato actualmente: "Tiene 13 años y al ser un gatico grande, es tranquilo, duerme más y tiene sus horarios establecidos. Nos levanta para que le demos una galleta, para que le demos agua, porque le gusta tomar desde el lavamanos. Come, duerme, juega con sus hermanos, que también son gaticos", sostiene.



Cada seis meses, a Romeo le practican sus chequeos de corazón. Le realizan electrocardiogramas, ecocardiogramas y revisión general en el veterinario. Según las estimaciones, la vida útil del marcapasos que tiene Romeo será de unos siete años.



El Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES efectuará en el primer semestre de 2023 dos implantes de marcapasos a dos canes.



"Los procedimientos están en estudio, y su realización depende de muchos factores, como condiciones de salud, disponibilidad de equipo y de recursos, porque las operaciones pueden costar entre 10 y 17 millones de pesos", indica el CES.

CAMILO ANDRÉS PEÑA CASTAÑEDA