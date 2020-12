‘La meta es resguardar a los animales y mejorar sus condiciones’

Si hay algo que nos ha enseñado el 2020, y las más recientes emergencias ambientales en Colombia y en el mundo, es la importancia del personal asistencial. Bomberos, médicos, enfermeros, Defensa Civil, entre otros, han desempeñado una labor fundamental en la atención humanitaria de la pandemia, catástrofes naturales y otros escenarios.



Es momento de reconocer a unos héroes que, aunque muchas veces son olvidados, durante los últimos acontecimientos han trabajado magistralmente para poner a salvo y brindar asistencia a los animales: los médicos veterinarios.



Con conocimiento raizal

El departamento insular de Colombia está a unos 720 kilómetros del noroeste de la costa colombiana y, según el censo del año 2018, cuenta con una población de 61.280 habitantes, en un territorio de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados.



Conocer el número de animales, de compañía y domésticos, que tiene la isla es un poco más difícil: en la actualidad este departamento no cuenta con un censo de animales, pero si se hace un cálculo, si cada grupo de cuatro personas tuviera un animal, el archipiélago tendría cerca de 15.320 animales de compañía en total, esto sin mencionar los bovinos, porcinos y aves, de los que se obtiene un sustento alimentario, y con los cuales el número aumentaría considerablemente.



Para la atención de esos casi 16.000 animales, la isla de San Andrés cuenta con tres clínicas veterinarias, cuyos profesionales médicos veterinarios tuvieron que redoblar tiempo y esfuerzos para hacer frente al paso de Eta y Iota por el archipiélago y lograr atender todas las emergencias que se presentaron.



Por este motivo, queremos resaltar la labor de estos profesionales a través del trabajo de dos médicas veterinarias cuya ardua labor ha permitido garantizar el bienestar de los animales de la isla.



Sheilla Chow Neira, una raizal que vino a Bogotá a formarse como médica veterinaria y zootecnista en la Universidad San Martín, reparte su tiempo entre su familia, sus estudios y su trabajo en la Clínica Veterinaria PetSAI y en el coso municipal de San Andrés.



Cuenta la médica veterinaria que vivió momentos de pánico y angustia desde el pasado domingo 15 de noviembre cuando Iota visitó la isla.



Finalmente, cuando pudo salir de su hogar, en una zona rural del sur de San Andrés con destino hacia la clínica veterinaria, el panorama no era alentador: “Uno miraba para todos los lados y veía árboles y postes caídos, pérdida de las carreteras porque se las había comido el mar y todas las construcciones aledañas al mar desaparecidas o en mal estado. Tuve que recorrer casi la totalidad de la isla porque no había paso por ningún lado”.



Su preocupación más fuerte eran las condiciones en las que habían quedado los animales a pesar de que días antes de la llegada de Eta y Iota había hecho un trabajo articulado con la Policía Ambiental y la Fundación Animal Heart Islands llamando a la población a resguardar a los animales dentro de las casas y a reportar cualquier caso de heridos o afectados.



Pasados los días, tuvo la oportunidad de viajar a Providencia para evidenciar la situación allá. Cuenta Sheilla: “Brindamos atención primaria a los animales heridos por los escombros y las estructuras que se habían caído quienes presentaban heridas en los miembros anteriores y posteriores”.



Posteriormente se hizo la articulación con otras fundaciones, la gobernación, la fuerza aérea y algunas aerolíneas comerciales para poder llevar a la isla ayudas humanitarias, ya que inicialmente las que llegaban al archipiélago eran para las personas y la situación podía tornarse dramática para perros, gatos, cerdos, equinos y aves de Providencia al no tener alimento, medicamentos o elementos para construir albergues.



En la actualidad, Sheilla Chow Neira en asocio con PAL Foundation, la Policía Nacional, Rescate Animal San Andrés y Providencia, Fundación Animal Heart Islands, entre otros, ha logrado movilizar algunos animales de Providencia hacia San Andrés para que sean atendidos clínicamente y luego ser dados en adopción; además, ha logrado canalizar las ayudas recibidas para que lleguen a los animales necesitados. “La meta es construir y reconstruir albergues en Providencia para poder resguardar a los animales y mejorar las condiciones de vida”, cuenta Sheilla.

Los animales domésticos se vieron afectados por el paso del huracán Iota, por eso se esperan más ayudas para estabilizarlos y lograr su total bienestar. Foto: Particular

Una oportunidad profesional

Eso fue lo que motivó a Johanna Sanabria, médica veterinaria de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, a moverse al archipiélago desde Bogotá hace un año.



“En la isla existen pocas clínicas veterinarias y por eso el volumen de animales que necesitan ayuda es alto y la cantidad de casos clínicos también lo es”. Nunca se imaginó que le tocaría vivir esta experiencia y hacer parte del equipo de ayuda y rescate de animales en San Andrés.



“El paso de Eta fue de muchas lluvias, pero no de tanta complejidad; sin embargo, el paso de Iota si fue impresionante: escuchar el viento, ver la vegetación moverse, no tener suministro de luz y agua y al recorrer la isla ver los árboles arrancados de la tierra, cableado en el piso y ver parte de la infraestructura afectada fue dramático”, comenta Sanabria.



Después de eso se incrementó la presentación de animales afectados por enfermedades respiratorias y con problemas de comportamiento debido a estrés postraumático: muchos perdieron sus hogares físicos y sus familias, y además vivieron el paso del huracán sin entender lo que sucedía.



Johanna Sanabria menciona que a su consulta privada “han llegado perros que muestran nerviosismo, falta de apetito, cambios comportamentales, ansiedad, entre otros signos, y que ha sido necesario consultar con médicos veterinarios especialistas en etología con el fin de dar adecuado tratamiento”.



Puntualmente menciona el caso de Gus, un yorkshire terrier de 2 años de edad, que en la actualidad presenta nerviosismo, inquietud e insomnio con las lluvias que se han venido presentando cada tanto y que está recibiendo tratamiento.



Finalmente, la doctora Sanabria hace un llamado a “ver a San Andrés más allá de la parte turística y observar la parte social. Es importante que las autoridades locales hagan un trabajo juicioso y dedicado en programas de atención, esterilización, educación y tenencia responsable de animales para mejorar su calidad de vida.

Veterinarios en emergencias



Para coordinar los esfuerzos de forma centralizada y lograr vincular a las autoridades, las fundaciones y la academia que forma profesionales en el campo de los animales, se está conformando un grupo especial de atención de emergencias que cuente con profesionales médicos veterinarios y de otras áreas que puedan ayudar al rescate de los animales afectados por las emergencias en el país. Esa es la meta del gremio médico veterinario del país.



* Médico veterinario.