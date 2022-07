El pasado miércoles, Dagoberto Rojas Buitrago, un taxista de la ciudad de Bogotá, recogió a un pasajero en el barrio Suba Compartir. Al llegar al destino, en el centro comercial Plaza Imperial, el usuario, de aproximadamente 40 años de edad, le dijo a Rojas que no tenía dinero para pagarle el servicio y que por favor lo esperara mientras retiraba de un cajero.



"Lo espere casi una hora. Estaba haciendo calor y me percaté que algo se estaba moviendo en la parte de atrás del taxi. Para sorpresa mía, era un perrito, viejito. Lo sacó de la caja en donde venía y me doy cuenta que también dejaron una carta con recomendaciones para cuidarlo", relata Buitrago.



En la carta, explica el conductor, dice "las instrucciones, como por ejemplo las horas en que se debe sacar, las porciones de comida, aunque no específica la clase de alimento que se le debe dar. Ahorita me encuentro en el veterinario esperando las recomendaciones que me puedan dar".



Este es el perro que fue abandonado en un taxi. Foto: Archivo Particular

Buitrago explica que con ayuda de su familia están cuidando del animal. "He seguido las instrucciones que me dejaron. A las 5 de la mañana lo saco; está bien educado. Voy a seguir llevándolo a la veterinaria, además porque huele feo, lo voy a bañar", añade.



"La idea, si no aparece el dueño, es que probablemente nos quedamos con él para adoptarlo. Mis hijas están contentas con el perrito, aunque tenemos gatos y tenemos que estar pendientes para que no se peleen", continúa con su relato el conductor.



El taxista invita a la ciudadana a tener más conciencia sobre el cuidado animal. "Si usted tiene una mascota y no puede cuidarla, pues déjela en un lugar especializado. Debemos ser más responsables con nuestras animalitos. Por ahora no sé el nombre del perro, por eso invito a los ciudadanos para que me ayuden a encontrar uno", finalizó su relato.

Caninos deambulantes en Bogotá

Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informan que vienen adelantando el estimativo de la abundancia y densidad poblacional de caninos deambulantes en Bogotá. La formulación, dice la entidad, se inició en el año 2020 y durante el 2021 ha llevado a cabo su fase de campo en 19 localidades del perímetro urbano de la capital.



Los primeros hallazgos revelan que Ciudad Bolívar y Usme son las localidades con mayor número de casos, con 2.310. Le sigue Bosa (1.333), Kennedy (878), San Cristóbal (820), Rafael Uribe (680) y Suba (449).



REDACCIÓN MASCOTAS