Después de varios episodios de mal comportamiento, a Ana María Cardona le sugirieron acudir con su perro Orión donde el etólogo veterinario. “Al inicio pensé que se trataba de algo muy grave o peligroso, y por eso me estaban derivando donde otro profesional veterinario que nunca antes había escuchado nombrar”, cuenta.



Esta, quizá, puede ser la historia que les suceda a otros dueños de perros o gatos cuando les sugieren acudir a una cita con un etólogo. Por desconocimiento, pocos tutores saben y conocen los beneficios que la etología veterinaria tiene para afianzar los lazos entre las personas y sus mascotas.

¿Qué es la etología?

Se trata de una disciplina científica derivada de la biología y la medicina veterinaria, encargada de estudiar, analizar y modificar el comportamiento de los animales de acuerdo con el entorno en el que se desenvuelven. En resumidas cuentas, y tal y como lo cuenta Ana María Cardona, “es como si mi mascota tuviera su propio psicólogo veterinario, con la dificultad de que los animales no hablan y es más complejo entender qué les está ocurriendo”.

Esta no es una ciencia nueva, aunque sí se ha escuchado de ella en el ámbito de las mascotas con relativa novedad. Los orígenes de esta datan del siglo XIX, cuando los científicos, preocupados por entender el origen del comportamiento animal, empezaron a observar y estudiar las actuaciones de diferentes especies.

¿Cuál es la importancia en las mascotas?



La etología ha permitido conocer el origen y las motivaciones que tienen los animales, incluidos perros y gatos, para comportarse o reaccionar de ciertas formas. Justamente, gracias a la etología, se ha logrado identificar que las conductas que tienen las mascotas se deben a patrones de comportamiento que comparten con sus ancestros silvestres como los lobos o los grandes felinos. Para tal fin, los científicos han tenido que estudiar ambas especies y encontrar similitudes y diferencias, que principalmente vienen dadas por la convivencia con el ser humano.



Pero ¿para qué sirve entender el comportamiento de las mascotas? En primer lugar, porque ayuda a prevenir problemas de comportamiento que pueden poner en riesgo la relación entre las personas y sus animales de compañía como agresividad, mala socialización, marcación inadecuada, apego excesivo, entre otros.



Adicionalmente, ayuda al entrenamiento y aprendizaje de las mascotas. Al conocer y entender el comportamiento de los animales, se pueden establecer ejercicios, rutinas y actividades que permitan a los animales convivir de forma sana con sus amos.

“La consulta debería hacer parte de las rutinas de salud y bienestar de las mascotas, desde los primeros meses de vida, para la buena educación y comportamiento de su animal”. FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, gracias a la etología, se reconocen y entienden las necesidades particulares de los animales y, por ende, se les puede brindar bienestar. Por ejemplo, según cuenta Ana María Cardona, “Orión es un perro de raza beagle. Cuando lo adquirí desconocía su comportamiento enérgico y las necesidades de constante actividad física que esta raza tiene. Fue solo cuando empecé a notar que cuando estaba solo en casa destrozaba los zapatos, los muebles, los juguetes y su cama, que empecé a entender sus necesidades y, gracias a la consulta etológica, pude comprender el origen de su mal comportamiento y darle espacios en los que pudiera sentirse útil y activo”.

(Siga leyendo: Embriones sintéticos humanos: científicos piden ver artículos para evaluar alcances)

Iguales beneficios notó Nicolás Reyes con su gato. “Manchas era un gato muy obediente y juicioso. Un día, de repente, dejó de hacer sus necesidades en el arenero y empezó a marcar todo mi apartamento”. Gracias a la valoración y consulta etológica, Nicolás entendió que Manchas estaba atravesando momentos de estrés, que derivaron en cambios comportamentales, debido a la presencia de otro gato en el vecindario. “De no haber entendido las reacciones de mi gato, muy probablemente lo habría llevado a casa de mis papás porque la relación se estaba tornando compleja e inmanejable”.

¿Cuándo acudir a un etólogo?



Idealmente, la consulta debería hacer parte de las rutinas de salud y bienestar de las mascotas, desde los primeros meses de vida, para que los tutores tengan nociones básicas de educación y comportamiento de sus animales de compañía y puedan corregir a tiempo; sin embargo, muchos dueños de mascotas solo acuden cuando ya existen problemas como agresividad, ansiedad, nerviosismo, etc. Parte de estas malas conductas tienen su origen en edades tempranas o se dan como resultado de experiencias traumáticas de los animales (como castigos, golpes, miedos, etc.), a las cuales el propietario no les prestó atención, y como resultado se desarrollaron problemas de comportamiento.



Otros, sin embargo, suelen creer que la etología y el adiestramiento son equivalentes. Este último, que suele practicarse en algunos colegios y guarderías para perros, prepara a las mascotas para el desarrollo de ciertas actividades teniendo como método la repetición, el refuerzo positivo (que consiste en premiar al animal por realizar ciertas buenas acciones) y la indicación de ciertos comandos, mientras que la etología analiza el comportamiento, usa herramientas para diagnosticar problemas de conducta, reconoce el lenguaje corporal del animal y, finalmente, ofrece herramientas para la modificación de esas malas actuaciones. Adicionalmente, los etólogos, dependiendo de la gravedad del problema, pueden llegar a recetar medicinas para reducir o atenuar comportamientos.



Gabriel García

Médico veterinario

Más noticias en EL TIEMPO