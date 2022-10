'JuanDa' volvió a las redes sociales con una transmisión que movilizó a miles de personas en Instagram y lo hizo con el humor y con la solidaridad que lo han caracterizado.



Durante su ausencia en el mundo digital, algunas personas se aprovecharon de la popularidad del joven para disfrazarse, hacerse pasar por él y pedir dinero.



Por eso, para su regreso real, 'JuanDa' decidió hacer referencia a esa situación y en su plan incluyó el mismo disfraz y un cartel en el que pedía una transferencia a dos números de cuenta, que pertenecen a la fundación Por Amor a Rocky que tiene a su cargo cerca de 200 animales, entre perros y gatos.

Oscar Javier Buitrago, director general de Por amor a Rocky, reveló a EL TIEMPO que, gracias a este gesto, lograron recolectar $ 13.600.000, casi la mitad de una deuda de $30.000.000 que tienen en gastos veterinarios, pues su misión se ha enfocado en el rescate, rehabilitación y esterilización de perros y gatos en Bogotá y Santa Marta.



"Todos sus fans al ver su regreso empezaron a donar a nuestras cuentas. Son una ayuda gigante y estamos muy agradecidos con JuanDa", aseguró Buitrago.

¿Por qué decidió ayudarlos?

En sus redes sociales, Por amor a Rocky muestra el proceso de rehabilitación de los perros y gatos que ayudan. Foto: Cortesía Por Amor a Rocky

Por Amor a Rocky es una fundación con trayectoria. En junio del 2012, una joven y su madre encontraron en las calles de Bosa centro, un labrador herido y decidieron ayudar. Sheryl Saiz y su mamá encontraron su misión y en el 2018 constituyeron la fundación. Así comenzaron a hacer rescates masivos de perros y gatos.



Ahora tienen dos sedes: la casa de los gatos en Álamos, donde viven 70 animales, y en Chía tienen la casa de los perros en la que viven 35 animalitos. También tienen algunos en hogares de paso y otros hospitalizados entre Bogotá y Santa Marta, así impactan a cerca de 200 animales.



En el desarrollo de su trabajo, hace 4 años, el influencer 'El Sneyder' los contactó por un caso de una perrita que atropellaron en una moto, ella se llama Sakura y sigue con la fundación.



"Él es muy cercano a 'JuanDa' y nuestra fundación le dio mucha confianza. Ayer él contactó a la codirectora solicitándonos permiso para que en su regreso a redes sociales pudiera poner nuestras cuentas para recolectar dinero, porque a él le habían hecho un caso de suplantación y a modo de burla él quería hacer lo mismo, pero no con sus cuentas, sino con las de una fundación para ayudarlos a recaudar fondos", cuenta Buitrago.

Aunque estos recursos representan un alivio para la fundación, todavía necesitan cerca de $ 16.000.000 de pesos para salir su deuda, y están ad portas de una jornada de esterilización en Santa Marta, con la que esperan ayudar a 400 animales que están en la calle.



"Cada esterilización vale $ 65.000 pesos y apenas tenemos el 20 por ciento de ese valor total. Nos pueden ayudar con eso o apadrinando animalitos desde $ 25.000 pesos para ayudar con sus gatos. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, tenemos WhatsApp, Twitter o por DM en Twitter. Además, pueden apoyarnos con donaciones en especie, comida, arena y todo lo que necesitan gatos y perritos", invita Buitrago.

'Chandosa', la perrita que salvó a 'JuanDa'

Durante la transmisión, 'JuanDa' confensó que la perrita que había rescatado y a la que nombró 'Chandosa' fue uno de los motivos por los cuales no acabó con su vida.



En su relato, el creador de contenido reveló que "Estaba listo, pero sucedió algo que no voy a decir que fue un milagro... 'Chandosa' pasó y me miró como feo por lo que estaba haciendo con mi vida".



Y una de las preguntas que vino a su cabeza fue "¿Quién le dará de comer mañana a Chandosa?", lo que detuvo su intento.

Para Buitrago, este testimonio sobre lo que representa para una persona el amor de un animal pudo ser lo que lo motivó a darles la mano.



"Creemos que lo que contó sobre 'Chandosa' le impulsó a ayudar a una fundación de rescate animal, esta vez fuimos nosotros afortunadamente", dijo.



