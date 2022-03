Uno de los cachorros de Freya, una Bulldog del Valle de tres años, nació de color verde. Sus dueños, Trevor Mosher y su esposa, Audra, quedaron impactados al ver esta curiosa anomalía en uno de los nuevos integrantes de la familia.



Le contamos su historia.

El curioso hecho se presentó en Nueva Escocia, Canadá.

El curioso caso del cachorro verde de Nueva Escocia

Esperaban que diera a luz a siete cachorros, según contó la pareja al medio local 'Global News', porque eso indicaba el ultrasonido. Y así fue, el 27 de enero de este año llegaron al mundo esas siete criaturas, cada una con 20 a 25 minutos de diferencia.

Pero, de un momento a otro, Freya se puso en posición de parto de nuevo y llegó un octavo cachorro que dejó con la boca abierta a la pareja. Cuando vieron su particular color, decidieron buscar en internet y descubrieron que era raro, pero no imposible que sucediera esta anomalía. En principio, pensaron que estaba muerto por ese particular tono en su pelaje.

“Comenzamos a secarla y notamos que estaba verde e inmediatamente pensamos que algo andaba mal. Así que lo buscamos en Google: 'Mi cachorro es verde, ¿qué pasa?', y aparentemente es muy raro y ha sucedido algunas veces en todo el mundo”, aseveró Mosher al medio anteriormente mencionado.



“Por raro que parezca, me siento muy afortunado de haberlo presenciado y ser parte de él. Sé que escuchas historias sobre cosas así, pero estar allí y presenciarlo fue muy bonito”, dijo uno de los dueños del animal.



Desde el nacimiento del cachorro, el pigmento verde se ha desvanecido significativamente y continuará haciéndolo hasta que crezca.

¿Por qué sucede este raro fenómeno?

El doctor Bronwyn Crane, especialista en reproducción veterinaria del Atlantic Veterinary College, de la Universidad de la Isla del Príncipe Eduardo, contestó a este cuestionamiento para 'Global News'.

Según explicó, es posible que la decoloración ocurra cuando los cachorros de colores claros, como el beige y el blanco, entren en contacto con un pigmento verde que se encuentra en la bilis.



Eso sí, aclaró que es una teoría, ya que no se registran este tipo de casos a diario, prácticamente se presentan de uno en 10.000: "Nunca antes me había cruzado con un cachorro verde".

Mosher publicó fotos del cachorro verde en su cuenta de Facebook, pidiendo recomendaciones sobre cómo llamar al canino sin nombre. Los internautas no dudaron en responder con humor ante esta rareza.

“A mucha gente se le ocurrieron algunas respuestas bastante inteligentes. Algunos de ellos fueron Wasabi, Fiona, Hulkette y Pistachio”, concluyó.

