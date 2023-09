El amor de los gatos Phoebe y Willy triunfó a pesar de que tuvieran necesidades especiales y de que se mantuvieran a distancia, gracias a sus dueñas. Ellas lograron que se celebrara su amor con una una boda simbólica para celebrar su amor.

Las condiciones médicas de ambos animales comprometen su movilidad debido a que tienen padecimientos neurológicos porque padecen de hipoplasia cerebelosa, que no es doloroso, ni mortal.



Sin embargo, los gatos que tienen esta enfermedad sufren de tambaleos y espasmos que les impide moverse con libertad.



Su historia se debe a que las dos dueñas se conocieron por medio de redes sociales y crearon un vínculo muy fuerte gracias a la similitud de sus casos. Con el paso del tiempo, empezaron a colaborar con diferentes organizaciones a favor de los animales.



Ahora bien, la relación entre los dos felinos arrancó con diferentes envíos y comunicación a distancia hasta que Phoebe y Willy pudieron conocerse en persona cuando una de las dueñas pudo viajar hasta Kansas City.



La ceremonia fue filmada y publicada por TikTok, donde los seguidores publicaron muchos comentarios felicitando a la pareja de felinos enamorados.



“La boda tambaleante del siglo está a punto de llegar. La feliz pareja ha pedido donaciones en lugar de regalos, todo el dinero será destinado a fundaciones a favor de los animales”, explicó Mandy Morris en el post que hizo en la plataforma Go Fund Me para recaudar el dinero.

Su meta era de 3.500 dólares y se logró en cuestión de días. Después de la boda, este dinero fue donado a las organizaciones con las que colaboran.

