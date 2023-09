El hipertiroidismo felino es una afectación que se presenta en uno de cada 10 gatos mayores de 10 años. Esta enfermedad está relacionada con el desarrollo de la glándula tiroides, causando hiperplasia o tumores benignos en la mayoría de los casos y un 2 % que se representa por tumores malignos.



En los felinos que la padecen se presenta un incremento de hormonas tiroideas, sin embargo, si este se diagnostica a tiempo, puede tener un tratamiento que mejore su calidad de vida.

De acuerdo con el portal 'Anicura', el hipotiroidismo felino se da de manera progresiva, afectando no solo el metabolismo del gato, sino también a largo plazo deteriora otros órganos como el corazón, los riñones y el hígado, causando que no funcionen de manera correcta, aunque el tumor sea benigno.



Sin embargo, esto puede agravarse si no se realiza un tratamiento temprano, ya que podría derivarse a un cáncer maligno, problemas de hipertensión e insuficiencia cardiaca.



Síntomas de hipotiroidismo en gatos

De acuerdo con el portal en mención, los síntomas de esta enfermedad son:

Pérdida de peso, a pesar de que el animal parece tener más apetito.​ Beber y orinar en exceso.

Diarrea o vómitos. Cambios en el comportamiento habitual del animal, como hiperactividad o maullidos durante la noche.

Para los veterinarios resulta complejo el diagnóstico de la enfermedad, por lo que el felino debe ser objeto de diversos estudios y análisis como análisis bioquímicos y hematológicos de sangre y pruebas de funcionalidad tiroidea, siendo la gammagrafía tiroidea, el examen más efectivo para determinarlo.



Tratamiento para gatos con hipotiroidismo

En lo relacionado con el tratamiento para esta enfermedad, el portal menciona que existen diversos de ellos, pero en la mayoría de los casos consta de la administración de fármacos antitiroideos, cirugía tiroidea, alimentación baja en yodo o tratamiento con yodo radioactivo.



Este tratamiento ayuda a aliviar los síntomas, más no cura la enfermedad, por lo que su felino deberá vivir con ella, únicamente el yodo radiactivo y la cirugía curan la enfermedad.



En cuanto a la dieta que debe llevar su gato con hipotiroidismo, esta debe estar formada por un 40 % de proteína de origen animal, 15 % de carbohidratos para que los niveles de azúcar en la sangre se estabilicen.



Por último, tenga en cuenta que cuando se detecta esta enfermedad de manera temprana, con el tratamiento adecuado podrá disfrutar de una vida larga y de calidad.

Romeo, el primer gato con marcapasos en Colombia

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

