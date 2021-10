Así puede salir a pedir dulces con su 'mejor amigo peludo'

Halloween está a la vuelta de la esquina.



Este año se podrá disfrutar de esta fecha saliendo a pedir dulces. Usted puede ir con el' miembro más adorable de la familia'.



Tenga en cuenta algunos cuidados apropiados que debe tener su mascota.

Para que las mascotas no se estén perjudicadas este fin de semana, es importante tener en cuenta ciertas sugerencias que brinda la Alcaldía de Bogotá junto con el Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).



Recomendaciones para celebrar Halloween acompañado de su mascota Foto: iStock

Cuidados para salir a pedir dulces con tu mascota

- Alimentación: Lleva agua potable y sus snacks favoritos.



-Si su mascota va a llevar disfraz: evite que sea incómodo, es decir que no pueda caminar, comer, respirar, ver, orinar, defecar y otras actividades cotidianas.



-En eventos con multitudes: Evite llevarlo a eventos con ruido excesivo y aglomeraciones, esto le provocaría ansiedad.



- Correa: Para no perder de vista a su mascota es mejor que siempre tenga puesta la correa y la cuerda. Y, si es necesario en los perritos agresivos, poner un bozal.



- Nada de dulces: Puede dañar el estómago de la mascota.



- El disfraz: No debe estar apretado con, cauchos, cordones, ni correas, nada que le haga daño en la piel, debe quedarle suelto y de fácil postura y retiro.



- Zapaticos: Evita ponerle zapatos a las mascotas: los animales liberan calor por medio de sus paticas.



- Nada de pintarlos: No usar aerosoles, ni esmaltes, ni pintura, estos productos pueden causarles fuert4es reacciones alérgicas en la piel, nariz u ojitos del animalito.



Es importante tener en cuenta que es mejor no recibir snacks para mascotas de cualquier persona. Pueden ser venenosos o contener objetos corto punzantes.



Además de divertirse de forma sana, es importante saber que un animalito puede pasar una festividad mientras se le respeten sus cinco libertades:



- Libre de enfermedades causadas por negligencia o descuido del cuidador.

- Libre de temor y estrés.

- Libre para manifestar su comportamiento natural.

- Libre dolor o malestar físico injustificado.

- Libre de hambre, sed o desnutrición.

