Se acerca Halloween y tanto adultos como niños están ansiosos de participar en todos los eventos preparados por la mayoría de los establecimientos para esta época.



De un tiempo para acá, los propietarios de mascotas también quieren que estas participen en las celebraciones, y muchos establecimientos veterinarios también preparan actividades de disfraces para ellos. Atuendos creativos, pelucas, entre otros elementos, se empiezan a ver en las veterinarias y tiendas de mascotas e, incluso, se pueden pedir en línea.

No obstante lo divertido y hasta tierno que resulta ver a los perros o a los gatos luciendo como personajes de fantasía, es importante que los tutores tengan en cuenta una serie de sugerencias antes de disfrazar a sus mascotas.

¿Disfrazarla o no?



Es quizá una de las preguntas más comunes y también uno de los temas de debate más importantes entre los que están de acuerdo con esto y los que no.



Las personas que se encuentran a favor de hacerlo mencionan que las mascotas se han convertido en parte esencial de las familias y –siempre que se tengan en cuenta ciertas recomendaciones– es sano y seguro para ellas.



Carolina Saavedra, médica veterinaria, afirma que "existen algunas razas o algunos animales que disfrutan y necesitan estar abrigados para evitar problemas respiratorios o que se rasquen en exceso, y no haría mucha diferencia entre ponerles un saco o una camiseta o ponerles un disfraz".

El disfraz no debe cubrirles la cara ni la boca. Foto: iStock

Adicionalmente, menciona que compartir este tipo de momentos genera efectos positivos y benéficos en la relación entre amos y animales, más aún cuando en casa se tienen niños pequeños.



Los argumentos en contra tienen que ver con que esta práctica estaría rozando los límites de lo que se consideraría maltrato animal. Según la Sociedad Norteamericana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA, por su sigla en inglés), disfrazar a las mascotas puede generar en ellos emociones como ansiedad, miedo, nerviosismo, incomodidad y estrés al no ser algo que ellos suelan llevar naturalmente.



Si a esto se le suman elementos pesados, que hagan sonidos o que emitan luces, la condición podría empeorar. Por estos motivos hacen un llamado a que las mascotas puedan vivir esta época en paz y tranquilidad.



En definitiva, y luego de conocer argumentos tanto a favor como en contra, la decisión de disfrazar o no a perros y gatos debe nacer de parte de los tutores luego de hacer una evaluación juiciosa de la conveniencia de esta actividad. Siempre tenga en cuenta que los animales de compañía no pueden expresar la incomodidad con palabras, así que es importante prestarles atención a sus comportamientos y los posibles cambios de actitud que se puedan observar.

Tenga en cuenta



Antes de tomar la decisión, hacer el disfraz o emprender la búsqueda por el mejor atuendo, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:



- Evite a toda costa disfraces demasiado cargados de objetos que puedan pesar, con luces o sonidos que puedan estresar a los animales, muy largos que puedan ser pisados por otras personas o que puedan obstruir la respiración o el consumo de alimentos.



- Preste mucha atención a los cambios de comportamiento que se produzcan luego de colocar el disfraz. Existen animales muy tranquilos que pueden alterarse y empezar a moverse compulsivamente por toda la casa, frotarse contra los muebles o las alfombras o intentar morder el atuendo.



De otro lado, existen animales muy activos que, inmediatamente después de ser disfrazados, se quedan quietos, dejan de caminar, comer o hacer sus necesidades, y prefieren estar acostados y quietos.



- Prefiera siempre la sencillez y la comodidad. Evite al máximo sobrecargar de objetos a sus mascotas. Basta con un disfraz simple, sin exageraciones como parches, pelucas, sombreros u otros elementos. Adicionalmente, recuerde que los animales van a estar desplazándose por el hogar y algunos objetos pueden causar heridas al rozar constantemente la piel.



- Elementos amigables con las mascotas y el medioambiente. No emplee objetos de plástico que pueden ser masticados por los animales ni materiales que pueden producir obstrucciones o intoxicaciones o que sean irritantes de la piel o las mucosas de los animales y menos aquellos que puedan lacerar la piel, los ojos, la boca, etc.

No teñirles el pelo ni usar tinturas o maquillajes ya que estos pueden ocasionarles irritación en la piel. Foto: iStock

Recomendaciones finales

Independientemente de si va a disfrazar o no a su mascota, pero quiere que participe en su celebración de Halloween, tenga en cuenta lo siguiente:



Evite al máximo las multitudes. Estas pueden producir estrés en las mascotas y provocar accidentes, pérdidas o extravíos.



- Para evitar esto, llévelas siempre con collar, traílla, bozal (en caso de ser necesario) y siempre identificadas con una placa en la que estén el nombre de la mascota y un teléfono de contacto.



- En algunos lugares del país se suele usar pólvora durante estas festividades. Estos artefactos pueden producir estrés, nerviosismo, ansiedad o miedo en los animales.

Dulces, chocolates y azúcares no son sanos para las mascotas. Incluso pueden llegar a producir intoxicaciones, obesidad o sobrepeso.



GABRIEL GARCÍA

MÉDICO VETERINARIO

