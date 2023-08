“Todos los fines de semana aprovecho mi tiempo de descanso para salir de paseo con Emilio. Él disfruta no solo de mi compañía, sino también de correr a mi lado. Definitivamente, es mi compañero de ejercicio y me motiva a salir de la cama para hacer actividad física”, dice Raúl Acevedo quien, cada fin de semana, aprovecha que no tiene que trabajar para salir con su mascota de raza border collie.



Al igual que Raúl, son muchos los tutores y mascotas haciendo ejercicio en la ciclovía o en los parques y plazas de las diferentes ciudades. En algunas zonas verdes de la ciudad de Bogotá, como las que rodean a la Biblioteca Virgilio Barco, se dan cita perros y dueños para hacer ejercicio en grupos especializados que hacen uso de túneles, piscinas y otros obstáculos con el fin de entrenar a sus mascotas y, de paso, hacer algo de ejercicio para liberar el estrés de la semana.

“Nos encontramos todos los domingos en la mañana para que nuestros perros socialicen, jueguen y aprenden a pasar pistas con obstáculos. Eso les ayuda a ellos a hacer ejercicio y nos enseña métodos básicos de entrenamiento y obediencia”, cuenta Adriana Martínez, quien acude todos los domingos en compañía de Lucca, su labrador chocolate.

Hacer actividad física con una mascota trae diferentes beneficios. En los animales mejora su comportamiento al favorecer la socialización, liberar estrés y energía acumulada, les mantiene activos mentalmente, ayuda a conservar su peso ideal, previene enfermedades como diabetes y problemas cardíacos y, por último, favorece su descanso.

En el caso de los humanos, los beneficios también son múltiples, como cualquier otra actividad física. Por ejemplo, fortalece las habilidades cognitivas, previene enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2.

Pero lo más importante, hacer ejercicio con las mascotas refuerza el vínculo entre amos y animales, ya que ellos ven al ser humano como líder de la manada y disfrutan siempre pasar tiempo de calidad en compañía de su humano.

Recomendaciones

Inicio progresivo:



Hay que tener en cuenta la edad, la raza y el estado físico del animal. Si bien los cachorros aman correr y jugar, no toleran largas jornadas de ejercicio. Razas pequeñas no tienen la misma resistencia que las medianas o grandes.

Equipo adecuado:



La mascota necesita equipamiento como collar, traílla, placa de identificación o microchip, bolsas para los desechos, bebedero y agua limpia, etc.

Superficies:



Para evitar lesiones, evite hacer ejercicio en asfalto caliente, lugares con vidrios o latas, hielo, terrenos con piedras filosas, etc.

Lenguaje corporal:



Si su mascota se retrasa, disminuye la velocidad o se acuesta, quiere decir que está empezando a cansarse. Recuerde que los perros no sudan. Si jadea bastante o la extensión de la lengua es mucha, quiere decir que es hora de detenerse para descansar.

Temperatura:



Para evitar problemas como el golpe de calor, tenga en cuenta no solo la temperatura exterior, sino también la intensidad del ejercicio.

Alimento:



Es importante no alimentar a las mascotas antes del ejercicio y ofrecerles comida solo cuando se haya enfriado su cuerpo después de la actividad. Durante el ejercicio se pierden calorías que deben reponerse a través de snacks.



Gabriel García - Médico Veterinario

@NoSoyEseGabo

