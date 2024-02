¿Qué experimentan los gatos cuando se les abraza? Explorando los sentimientos felinos

Entre los animales más populares a la hora de querer adoptar a una mascota, se encuentran los gatos, gracias a que se consideran más fáciles de alimentar y de cuidar en una casa.

Estos felinos se caracterizan por tener una personalidad independiente, que no les gustan las muestras de cariño en exceso y que prefieren pasar las horas del día acicalándose o durmiendo.



(Le podría interesar: Las ocho cosas que más asustan a los gatos: evítelas).

Hay quienes se preguntan si a estos animales les gusta los abrazos de los humanos, sobre el tema, el portal web ‘Tienda Animal’ expone que todo depende de la personalidad de la mascota y el lazo que se haya forjado con él.

¿A los gatos les gusta los abrazos?

Facebook Twitter Linkedin

¿Cómo saber si mi gato me quiere? Foto: iStock

“Cada animal posee su propio carácter, por lo que mientras que hay gatos que adoran los abrazos, otros ponen sus patas para evitarlo o incluso pueden llegar a morder”, se lee en el sitio de internet.



Asimismo, destacan que los gatos no muestran cariño como lo haría un humano, así que, a veces, el dueño no se daría cuenta del detalle de su compañero de cuatro patas.



(No deje de leer: Abuelita le deja su herencia a sus mascotas porque sus hijos nunca la visitaron).

‘Portal Animal’ enfatiza que, al analizar a los felinos domésticos, probablemente a la mayoría les llega a incomodar los abrazos y los besos, porque se “sienten aprisionados”.



Si quiere demostrarle amor a su gato con abrazos y ve que él intenta resistirse con fuerza o de forma agresiva, se recomienda dejarlo tranquilo y en otro momento intentarlo de nuevo, pero delicadamente.

¿Cómo demuestran cariño los gatos?

La personalidad de estos animales es compleja en ocasiones, sin embargo, las muestras de cariño podrían tener un patrón y serían los siguientes:

Amasar una cobija o la ropa que lleva puesta el dueño. Ronronear cuando está junto al humano. Mirar fijamente al dueño mientras hace las anteriores actividades. Frotar su cuerpo con las piernas del humano. Dormir junto a usted. Seguirlo a diferentes partes de la casa.

(Lea también: Misterio felino revelado: la zona que los gatos odian que les acaricien, según expertos).

¿Cómo adoptar un gato?: Recomendaciones de bienestar y cuidado

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Lowe León habría sido denunciado por una supuesta agresión en contra de su esposa

Lowe León confirmó que se separará de Liceth Córdoba, en medio de rumores de agresión

Esperanza Gómez narró la vez que ‘levantó’ en un gimnasio: 'Quería pasarla rico'