Por mucho tiempo, los gatos han sido considerados, con justa razón, los animales de compañía más limpios y aseados; sin embargo, hay que conocer un poco de las particularidades y exigencias que estos compañeros de cuatro patas tienen a la hora de hacer sus necesidades.



Esto, aparte de evitar momentos incómodos, facilitará la convivencia en casa y evitará enfermedades como problemas renales, estreñimiento o diarrea.



Una de las preguntas más frecuentes se relaciona con la arena sanitaria para gatos. Este es un animal bastante particular que exige que el lugar donde elimina sus desechos cumpla con ciertos requisitos.



En el caso de los gatos, muchas personas se preguntan por qué a veces suelen hacer sus necesidades por fuera de la caja de arena o arenero.



Expertos señalan que este tipo de conducta puede corresponder a un problema de comportamiento o también fisiológico, por eso se recomienda la opinión de un experto que evalúe si se puede tratar de una afección o inflamación de los riñones.



Para identificar si hay alguna molestia fisiológica, los gatos suelen quejarse cuando están haciendo sus necesidades, lo cual se puede analizar en el hogar para que se pueda tener una rápida reacción frente a este problema.



Por otro lado, otros inconvenientes responden también hasta con la ubicación del arenero o con la misma caja.



Si el gato no se encuentra esterilizado puede corresponder a un marcaje hormonal. Los expertos sugieren que para llegar al diagnóstico hay que hacer la visita con el experto lo más pronto posible, pues debido al olor que queda en la zona marcada, no se detendrá de hacer sus necesidades en ese mismo punto.



Otro factor a tener en cuenta es que los gatos también pueden rechazar el arenero porque no se limpia de forma constante, así que la invitación es también a mantener el aseo de manera regular.

Ubicación

Lo primero que cualquier persona que tenga o quiera tener un gato en casa debe saber es que los gatos poseen un excelente sentido del olfato, son muy limpios y también necesitan de cierta privacidad, razones por las cuales es necesario elegir correctamente el sitio en el que se ubicará el sanitario.



Preferiblemente, este debe situarse en un lugar tranquilo, poco transitado tanto por personas como por otros animales, estar lejos del área en donde se encuentra la comida, que cuente con un fácil acceso y que tenga una ventilación adecuada. Si se tiene más de un gato, es muy probable que se haga necesario tener un recipiente diferente para cada gato ya que pueden ser celosos con sus espacios.

Recipientes

En las tiendas de mascotas, veterinarias o lugares especializados se pueden encontrar sanitarios descubiertos o cubiertos, e incluso es posible adaptar cajas de cartón, de zapatos, cajas u otro tipo de recipientes que se tengan a mano en casa para cumplir con esta función. El más comúnmente usado, y también el más recomendable, es el plástico ya que es práctico, económico, con un tamaño adecuado, fácil de conseguir y, sobre todo, fácil de limpiar.



El tamaño sugerido del recipiente para el gato es de aproximadamente 40 cm de largo, 30 cm de ancho y de 10 a 12 centímetros de alto. Tenga en cuenta que no es lo mismo tener un gato de raza pequeña o grande, así como un gato cachorro que uno adulto.



Sustrato

Actualmente es posible encontrar diferentes tipos de sustrato para gatos, desde los más sencillos hasta los más sofisticados y modernos, y normalmente su precio varía de acuerdo con dichas características.



El que más frecuentemente se encuentra en cualquier supermercado o almacén de mascotas es la arena sencilla, que es económica pero no muy eficaz en cuanto al control de olores. Además, puede producir mucho polvo, que genera estornudos en el gato, y necesitará más limpieza que los demás.



Luego está la arena aglomerante (también llamada scoopable), que compacta tanto líquidos como sólidos formando una masa que permite su extracción de una forma más fácil y práctica. También existen algunas que vienen con aromas, lo cual, si bien puede reducir los malos olores, en ocasiones puede llegar a ser poco atractivo para el felino.



La arena aglomerante se encuentra en algunos supermercados o en las tiendas especializadas para mascotas. Su precio es un poco más elevado, y también tiende a producir polvo aunque en menor cantidad.



Por su parte, los cristales de sílice son otro tipo de sustrato para el sanitario felino que se consigue en las tiendas especializadas y cada vez cuenta con más popularidad, dado que posee gran poder de absorción, lo que evita los malos olores casi que en su totalidad, además de ser aglomerante como la anterior. Sin embargo, es mucho más costosa y en algunas ocasiones la textura no resulta del todo llamativa para el gato, por lo cual muchos felinos no la usan.



Por último, existe la arena ecológica, que contiene partículas de madera (principalmente de pino u otros árboles maderables), lo cual asegura un olor mucho más natural, además de garantizar la aglomeración de los desechos. Su precio es ligeramente superior al de las anteriores y en algunas ocasiones puede quedar adherida a los pelos, las patas o distribuirse en el hogar.



Cantidad

Lo más recomendable es que la capa de sustrato tenga siempre una altura de entre cinco y siete centímetros. Recuerde que cuando se usa menor cantidad de la recomendada, la propiedad de aglomeración de los desechos se verá reducida y cuando se usa demasiada, se pueden producir mayor cantidad de desechos.

Aseo

El sanitario debe estar siempre limpio y en condiciones adecuadas. El cambio de arena dependerá de qué tan sucio se vea el sustrato, los malos olores que pueda generar y del tipo que se emplee, variando así de diariamente (arena sencilla), semanalmente (arena aglomerante) o mensualmente (cristales de sílice y arena ecológica). Es necesario también tener en cuenta el número de gatos que se tengan en casa, ya que eso influirá en la frecuencia de cambio.



En todos los tipos de arena (excepto la sencilla) se requiere retirar diariamente la masa que se forma y reponer la cantidad necesaria de sustrato para alcanzar los siete centímetros.



El lavado del sanitario se debe realizar con agua caliente y jabones neutros, y se debe secar muy bien para evitar que el sustrato se adhiera a las paredes del recipiente. Para evitar la transmisión de enfermedades se recomienda: lavado de manos antes y después de la manipulación del recipiente, uso de guantes, evitar el contacto del sustrato con la piel, lavado en un lugar diferente de aquel en el que se realiza la higiene de utensilios de cocina y adecuada disposición de los desechos en bolsas individuales.



GABRIEL GARCÍA*

@NoSoyEseGabo

* Médico veterinario

