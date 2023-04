Como todo animal de compañía, un gato requiere de mucha atención, cuidados y mantenimiento.

A diferencia de los perros, los gatos suelen ser un poco más independientes, lo que los convierte en una opción perfecta para personas que tienen mucho menos tiempo, ya que, por lo general, requieren menos atención que un canino o les gusta estar solos.

Sin embargo, aunque son más independientes que los perros, son animales muy sociables y necesitan relacionarse para ser felices.



Se considera importante que le dedique cierto tiempo a su gato, ya que ayudará a proporcionarle una mejor calidad de vida, y todo ello repercutirá en su bienestar emocional y evitará problemas de conducta.

Los gatos se considera que son mascotas cariñosas al igual que independientes. Foto: iStock

¿Qué debo saber al tener un gato en casa?

Al decidir tener un felino como compañero en casa por primera vez pueden surgir muchas dudas, como cuáles son los accesorios que necesita, sus cuidados o el tipo de alimentación que requiere.

De acuerdo con el portal web 'Experto Animal', le contamos cuáles son los aspectos necesarios a tener en cuenta para criar un gato feliz y seguro en su nuevo ambiente.

1. Ambiente relajado

Los gatos se consideran animales muy susceptibles a los cambios, de manera que tienden a sufrir de estrés con mucha facilidad si no se introducen los cambios adecuadamente.



Durante los primeros días en casa es conveniente tener al gato aislado en una habitación o espacio especialmente preparado para él. De esta forma se sentirá más refugiado y seguro, y podrá empezar a conocer su nueva casa poco a poco.



En este espacio es bueno incluir uno de sus juguetes o algún objeto conocido para él, ya que, al percibir olores conocidos, le será más fácil adaptarse al cambio. Y para que pueda esconderse, incluya una caja de cartón o cama tipo nido.

2. Adecúe su ambiente

Desde su llegada, el gato debe contar con un buen enriquecimiento ambiental, lo que consiste en introducir en los distintos espacios estímulos visuales u olores que le ayuden a mantenerse entretenido, estimulado física y mentalmente y, en general, a llevar a una buena calidad de vida.



El uso de pasarelas, rascadores con diferentes alturas, juguetes de inteligencia, juguetes dispensadores de comida, estantes o simples cajas de cartón son algunos ejemplos.



El juego con usted también es importante, ya que permite que el gato pueda socializar y ejercitarse. Puede emplear cañas de pescar o, simplemente, una sesión de masajes y relajación.

3. Adquiera un bebedero y comedero adecuado

Los gatos en libertad realizan muchas comidas pequeñas a lo largo del día, por ello, lo ideal es que su gato tenga agua fresca y comida a su disposición las 24 horas. Los recipientes deben estar situados lejos de la bandeja sanitaria.



Lo más recomendable es optar por bebederos y comederos de acero inoxidable o cerámica, evitando por completo los recipientes de plástico.



Además, si quiere incentivar a su gato a beber agua, lo ideal es decidirse por una fuente, puesto a que los felinos les encanta el agua en movimiento.

4. La alimentación

Antes de la llegada del gatito a casa, deberá tener preparado ya el alimento que va a ofrecerle, pues es una de las cosas más necesarias para el animal.



Se recomienda consultar el tipo de alimento que ha estado recibiendo previamente para evaluar si es adecuado y se puede mantener, de lo contrario, deberá hacer un proceso de transición.



Es importante elegir la comida según la edad o las necesidades del felino.

5. Establezca su lugar de descanso

Los gatos pueden llegar a dormir hasta 20 horas cuando son adultos y para poder disfrutar de ese descanso necesitan un lugar donde se sientan cómodos y seguros.



Dependiendo de su carácter, los gatos tendrán unas preferencias u otras. Normalmente, estos animales prefieren los lugares cubiertos porque se sienten más protegidos. Además, suelen buscar sitios elevados donde puedan controlarlo todo.

Estos felinos pueden vivir y adaptarse a espacios pequeños. Foto: iStock

6. Distribuya distintos rascadores para su gato

El accesorio por excelencia de los gatos es el rascador porque les permite cubrir varias de sus necesidades básicas, como son limar sus uñas, ejercitarse y marcar su territorio.



Si no le facilita una zona de rascado lo más probable es que lo busque en los muebles, sofás, cortinas, etc.



Lo más adecuado es adquirir varios rascadores de distintas alturas y colocarlos en diferentes espacios visibles del hogar. Esto permite que el felino pueda descansar en una zona elevada, fomenta el ejercicio y ayuda a prevenir la obesidad.

7. Coloque un arenero para gatos

En el mercado encontrará muchos tipos de bandejas sanitarias y la elección, en la mayoría de los casos, dependerá más de su gato que de usted.



Las bandejas cerradas son muy cómodas porque evitan olores y que salga la arena, pero a veces el gato la rechazará si prefiere las bandejas descubiertas.



Además, es recomendable procurar que los bordes sean bajos para facilitar su entrada y salida. Así mismo, la caja de arena deberá estar situada en un lugar tranquilo, sin corrientes de aire y alejada de comederos y bebederos.

8. Compre un transportín

El transportín es un elemento básico para que pueda desplazarse con su gato de forma segura.



Aunque no vaya a a viajar con él, lo necesitará para acudir al veterinario, en caso de mudanza o ante una emergencia. Además, es un elemento de seguridad indispensable.

9. Proteja las ventanas

En la línea de preparar un ambiente relajado y seguro para su gato, es conveniente proteger las ventanas de su casa.



A los gatos les encanta investigar, explorar y descubrir nuevos olores. Por ello, si vive en un apartamento alto, deberá colocar en las ventanas protecciones para evitar posibles caídas.



El gato no va a saltar al vacío sin una razón, pero puede que intente cazar algo o que simplemente tropiece y caiga, por ello es mejor tomar precauciones.

10. Sea paciente y respete el ritmo de su gato

No todos los gatos se adaptan a su nueva casa de la misma forma. Cada gato tiene su propio ritmo de adaptación y es importante respetarlo.



Por ello, si durante los primeros días se esconde o no quiere salir de su refugio, no lo regañe ni lo fuerce, opte por premiarlo cuando se decida a hacerlo y tenga paciencia.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

