Gatos: ¿por qué ronronean cuando quieren conseguir algo de su dueño?

Los gatos son animales muy leales y enigmáticos, sin embargo, al igual que los perros, su comportamiento está definido por una personalidad que evidencia sus gustos y necesidades, tanto afectivas como como físicas.



Para aprender a identificarlas, los felinos han creado un lenguaje que consta de maullidos y expresiones corporales con las que tratan de comunicar todo tipo de emociones.

Una de estas demostraciones más frecuentes es el ronroneo. Los dueños de un gato sabrán que es una de las formas más eficaces para idenfiticar que el mismo está a gusto y se siente cómodo con el contexto del momento.



Este suele aparecer, en su mayoría, como una respuesta al afecto, ya sea ante una caricia o palabras cortas de las que ya identican el sonido y que provienen de la gesticulación del ser humano.



No obstante, este también puede aparecer en algunas situaciones con las que se sienten temerosos o en peligro, incluso si se encuentran adoloridos, ya que esto podría ayudarlos a calmarse instintivamente.



De acuerdo con Gary Weitzman, veterinario y director ejecutivo de la 'Sociedad Humana de San Diego', este tipo expresión puede variar conforme a la sensación del felino, que mayormente, suele estar relacionado a un estado de placer del animal de compañía.



"Estamos apenas empezando a entenderlo y hay muchas más preguntas que respuestas. A pesar de que el ronroneo generalmente representa contento en los gatos, también puede expresar nerviosismo, miedo y estrés. Afortunadamente, la mayoría de las veces es un indicador del primero", afirma el especialista en entrevista con la 'BBC'.

No siempre será el mismo ronroneo

Desde pequeños este carácteristico sonido, del que se cree es producido desde la laringe, hace parte de las expresiones que tienen los felinos para manifestarse y a muy corta edad se comunican con su madre a través de este.



De hecho, también lo hacen las madres al amamantar a los gatitos, durante el cortejo o una sesión de acicalamiento recíproco. Así como lo hacen cuando se relacionan amistosa y afectivamente con las personas. Incluso cuando exigen atención, como más caricias o comida, aunque hay quienes resuelven el llamado a esta última solictud con un fuerte y claro maullido, según el blog de salud del alimento veterinario 'Nature's Variety'



Tener un felino en casa implica una responsabilidad con sus cuidados, tanto con su salud mental como emocional. Foto: iStock

La intensidad con la que ronronean, así como su nivel , ya sea suave o un poco más elevado, también está deteminado por el contexto, y no siempre podría significar lo mismo.



"Los investigadores han registrado 'ronroneos ordinarios' y ronroneos que pedían alimento de sus dueños. Podría haber un ronroneo para 'eso me gusta', otro para 'compartamos recursos'. Hay muchas cosas como esas que desconocemos", dice Celia Haddon, autora y experta en comportamiento felino para el medio británico.





Así mismo se cree que este sonido en particular tiene un acción calmante en las personas en momentos de estrés, en incluso con otras sensaciones psicológicos, ya que el mismo funciona com un canal comunicativo de sus emociones.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE

EL TIEMPO

