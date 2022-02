El cuidado de las mascotas no suele ser sencillo, por eso ante cualquier situación irregular lo más recomendable es siempre consultar la opinión de los expertos en cuidado y medicina veterinaria.

En el caso de los gatos, muchas personas se preguntan por qué a veces suelen hacer sus necesidades por fuera de la caja de arena.



Expertos señalan que este tipo de conducta puede corresponder a un problema de comportamiento o también fisiológico, por eso se recomienda la opinión de un experto que evalúe si se puede tratar de una afección o inflamación de los riñones.



Para identificar si hay alguna molestia fisiológica, los gatos suelen quejarse cuando están haciendo sus necesidades, lo cual se puede analizar en el hogar para que se pueda tener una rápida reacción frente a este problema.



Por otro lado, otros inconvenientes responden también hasta con la ubicación del arenero o con la misma caja.



Si el gato no se encuentra esterilizado puede corresponder a un marcaje hormonal. Los expertos sugieren que para llegar al diagnóstico hay que hacer la visita con el experto lo más pronto posible, pues debido al olor que queda en la zona marcada, no se detendrá de hacer sus necesidades en ese mismo punto.



Otro punto a tener en cuenta es que los gatos también pueden rechazar el arenero porque no se limpia de forma constante, así que la invitación es también a limpiar de manera regular.

