El pasado 20 de febrero se conmemoró una de las tres fechas que tienen los gatos para celebrar su existencia y continuar siendo los más consentidos del hogar. Los mininos, que son los reyes de las redes sociales, se roban todas las miradas y despiertan gran curiosidad por su comportamiento particular y, algunas veces, indescifrable.



Fue un 20 de febrero, pero del año 2009, cuando Socks, el gato de Chelsea Clinton, la única hija de Bill Clinton, falleció debido a un cáncer de garganta que lo aquejaba y ante el cual decidieron practicarle la eutanasia para evitar su sufrimiento. En conmemoración de su larga vida, ya que acompañó a la familia Clinton durante 20 años, se decidió establecer el 20 de febrero como el Día Internacional del Gato.

Para celebrar la vida de las más enigmáticas, amadas y curiosas mascotas del hogar, y también para mejorar la relación y comunicación de los seres humanos con los mininos, aquí encontrará una pequeña guía para identificar el lenguaje felino.

Comunicación felina



Gracias a que su proceso evolutivo y de domesticación no fue tan avanzado ni tan profundo como el de los perros, los gatos aún conservan ciertas peculiaridades que comparten con sus ancestros felinos. Estas características los llevan a tener un comportamiento que llama la atención y, en ocasiones, complica el relacionamiento entre tutores y mininos. Antes de entrar a enumerar ciertos comportamientos y actitudes clásicas que tienen los gatos domésticos, es fundamental que los tutores aprendan a identificar las partes del cuerpo del gato que pueden facilitar la comprensión del lenguaje corporal felino.



Orejas: A este órgano de los sentidos se le atribuye la habilidad de los gatos de detectar ruidos lejanos y estar alerta a estos. Gracias a la flexibilidad de las orejas, estos animales tienen la posibilidad realizar movimientos de 180 grados y detectar cualquier sonido, por mínimo que sea, en su entorno.



Ojos: No solamente es importante prestarle atención a la forma del ojo, sino a la pupila. Es fácil detectar cuando un gato se encuentra cómodo o plácido en un lugar; sin embargo, el tamaño y la forma de la pupila pueden alertar sobre un ataque inminente y así evitarle ser víctima de rasguños o mordidas.



Cola: Es, quizá, uno de los elementos a los que más les prestan atención las personas que conviven con gatos, ya que es un indicativo casi que fidedigno del estado de ánimo de los felinos. No solo se trata de verificar el movimiento sino la velocidad de este, la posición y el estado del pelaje.



Vocalizaciones: Aunque no se trata de una estructura anatómica como tal, sí es un elemento de comunicación muy acertado de todos los gatos. Ellos emiten ligeros maullidos, bufidos y gruñidos, los cuales tienen un significado diferente de acuerdo con la situación en la que se encuentren.

(Además: Ejercicios con tu perro en casa, clave para los dos).

Facebook Twitter Linkedin

No solamente es importante prestarle atención a la forma del ojo, sino a la pupila. Foto: iStock

Nerviosismo



Cuando los gatos se encuentran en una situación de estrés y que los mantiene alerta, con ansiedad y nerviosos, su pelo estará erizado, la forma corporal se notará ligeramente arqueada, las orejas estarán aplanadas y hacia atrás, las pupilas estarán dilatadas, la cola estará escondida, apuntando hacia abajo o se verán ligeros movimientos de un lado a otro, y emitirán maullidos suaves similares a gritos que tendrán un único tono y perdurarán en el tiempo.

Amenaza

Esta es una de las señales que más fácilmente identifican los tutores, ya que es común observarla en películas, caricaturas o en la literatura. En este estado los mininos arquearán el cuerpo, las orejas estarán rectas y aplanadas, los bigotes estarán casi pegados a las mejillas y, para simular un mayor tamaño corporal, el pelo estará erizado incluso en la cola.

Confianza

Cuando el gato se siente en un lugar tranquilo y que le genera tranquilidad, sus movimientos serán pausados y delicados, su cara tendrá una expresión amable, con las orejas erguidas, los bigotes relajados, la pupila ligeramente dilatada y la cola estará elevada dejando ver su zona anogenital. Esta es una postura de gatos pequeños, hembras en celo o animales que están buscando atención.

Facebook Twitter Linkedin

Los gatos tiene comportamientos para llamar la atención y, en ocasiones, complican el relacionamiento entre tutores y mininos. Foto: iStock

(Siga leyendo: Así puede calcular la edad de su gato en años humanos).

Amasado

Esta es una de las posturas más tiernas de todos los mininos y se da cuando se siente en confianza o está en búsqueda de afecto. En esta postura estos animales muestran una pequeña sonrisa en la cara, las orejas se relajarán, los bigotes estarán ligeramente hacia atrás y las pupilas estarán pequeñas. La característica más llamativa es que empiezan a hacer movimientos de amasado con sus patas delanteras. Este es un reflejo que viene de cuando se encontraban con la madre y sentían confianza, cariño y satisfacción.

Neutralidad

Cuando los gatos están en el lugar que sienten como propio, se encontrarán en un estado de extremo placer. Podrán estar recostados o acostados, las patas estarán escondidas, los ojos parpadearán a menor velocidad o a medio cerrar, las orejas estarán verticales y hacia adelante, los bigotes se encontrarán separados de las mejillas y el cuerpo se mantendrá sin tensión evidente. Cuando los mininos están acostados, adoptarán una posición en forma de bola o simplemente con la cabeza apoyada en el cuerpo o en alguna estructura.

Frotado

Este acto significa seguridad. A través del frotado vigoroso de la cara y del cuerpo contra estructuras del hogar o contra las piernas de las personas, los gatos demuestran que sienten seguridad y comodidad y, además, están apropiándose del territorio ya que este acto les sirve para marcar los objetos o las personas con su aroma.

Felicidad

Esta es una postura de extremo placer para los gatos. Si bien puede parecer que están dormidos, los gatos cuando están felices aún están alerta. Un indicativo de esto es que las orejas se mueven independientemente, para detectar diferentes ruidos, la cola estará quieta o presentará movimientos lentos cuando se le llama, los ojos estarán cerrados y los bigotes relajados. Algunos gatos pueden manifestar maullidos leves e incluso ronronear.



GABRIEL GARCÍA*

@NoSoyEseGabo*Médico veterinario

También puede leer:

- ¿Cuáles son los gastos de tener una mascota?, esto es lo que tendría que pagar.

- ¿Cómo cuidar a un perro de raza schnauzer?

- Estudio revela la forma de saber si los gatos están peleando o jugando.

- Así puede detectar las intoxicaciones en los gatos.