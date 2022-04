Los gatos tienen la fama de ser independientes, aunque eso no significa que no les guste la compañía.



Un gato adulto puede estar solo entre 24 y 48 horas si dispone de los recursos necesarios. Eso, de acuerdo con estudios veterinarios que concluyen que los gatos pueden estar máximo tres días solos en casa sin la asistencia de alguien. Comparado con los perros, los caninos solo tienen un plazo máximo de 24 horas.



Sin embargo, no todos los mininos son iguales o marcan una misma pauta, ya que a algunos gatos les gusta la libertad en el exterior y a otros les encanta estar dentro de casa.



De todas maneras es determinante que si sale durante un largo tiempo fuera de la casa es muy necesario que el gato se alimente y se hidrate regularmente.



Un gato feliz y relajado, por lo general, no debería tener problemas a la hora de quedarse solo durante un largo tiempo, siempre y cuando tenga los recursos necesarios, es decir, tener a disposición la arenera, el agua y la alimentación.



Pero un gato aburrido es un gato infeliz y se sentirá un tanto relegado. El gato deberá tener juguetes interactivos, rascadores y figuras coloridas. A los gatos les encanta beber del agua en movimiento y esta podría ser una buena opción para asegurarse de que bebe el agua suficiente.



De acuerdo con la página web Global Mascota, la recomendación que hacen los veterinarios en relación al tiempo máximo que puede estar un felino en casa es de máximo dos días.



Pero esas horas pueden variar si el gato es joven o veterano, si está acostumbrado a estar solo o no. Ellos pueden estar solos pero necesitan tener siempre agua y comida.



Los gatos jóvenes deben ser educados de tal forma que no desarrollen dependencia con respecto a sus humanos, mientras que los gatos adultos que ya tienen experiencia previa de esta soledad, son aquellos que mejor se adaptan a que sus dueños se vayan durante unos días.



Sin embargo, no hay que olvidar que los gatos, al igual que los perros, sufren ansiedad cuando se quedan solos y no es conveniente que pasen largos tiempos de ausencia.



Los gatitos jóvenes o cachorros, de entre 3 y 6 meses, necesitan comer cada 4 o 6 horas y tienen una gran curiosidad, lo que les hace ponerse en peligro si nadie los vigila. Lo aconsejable en este caso sería no dejarlos a solas.



En tanto que un gato mayor es más tranquilo y no tiene tanta energía como un cachorro, puede estar solo, durmiendo o jugando sin aburrirse hasta 12 horas, aunque lo recomendable es que no pase de las 24 horas.



Las recomendaciones son las siguientes:



-Comida disponible para que se alimente.

-Agua fresca.

-Varias cajas de arena limpias por la casa.

-Rascadores de alta calidad, donde pueda estirarse después de sus siestas

-Juguetes que use y disfrute mucho para hacer ejercicio.



Queda claro, entonces, que a los gatos les hace falta la compañía de su cuidador y no son tan independientes como siempre se ha pensado.



