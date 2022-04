Por ahí dicen que en el comer está el vivir, un adagio de la sabiduría popular que no solo aplica para los humanos. En los gatos, por ejemplo, la alimentación también es un aspecto fundamental porque de ella dependerá, en gran medida, la calidad de vida de la mascota.

Un felino saludable es aquel cuyo cuidador satisface sus necesidades nutricionales, las cuales van ligadas a la edad, la raza y el organismo del animal. Así las cosas, es importante que visite a su veterinario de confianza y juntos definan la dieta más adecuada para su minino.

En el mercado puede encontrar muchas opciones para su mascota, entre ellas, el alimento húmedo; sobres o latas cuyo contenido, como su nombre lo indica, trae más del 60 % de humedad. Algunos de ellos, según la médica veterinaria Adriana Patricia López Romero, son exclusivamente para gatos con algún tipo de enfermedad, mientras que hay otros que puede consumir un felino sano.



Aprenda a distinguir qué le gusta comer a su gato. Foto: iStock

"En lata consigues comida medicada, o sea, para tratar pacientes con alguna condición o animales convalecientes por enfermedad, que necesitan una suplementación energética especial. Y los que no son medicados, pues realmente son alimentos que son bastante altos en grasa, entonces se usan más como un tipo premio o para ayudar a la palatabilidad", explicó la experta.



De acuerdo con López, el alimento húmedo no debe ser la base alimenticia de la dieta del minino, pues se trata de comida procesada y "con mucho conservante, que puede provocar un desbalance nutricional en el animal".



En ese sentido, el médico veterinario zootecnista Carlos Martínez Chamorro recomienda que solo se consuma dos o tres veces por semana, entre otras cosas, porque los gatos tienden a aficionarse por el alimento húmedo y dejan de lado el concentrado.

El alimento seco ayuda a limpiar los dientes del felino y le aporta fibra. Foto: iStock

¿Por qué? Chamorro explicó que este alimento asemeja la textura de una presa recién cazada, lo que hace que sea muy llamativo al gusto del gato, pues, como ya sabemos, es biológicamente carnívoro y cazador.



"Son animales que tienen unos hábitos de cacería y sus presas se las comen recién muertas, entonces sus presas están húmedas, por tanto, a ellos les gusta esta textura y la buscan", destacó el docente de la Universidad del Tolima.



En este punto, es importante destacar que el alimento seco es fundamental para la salud de un felino, pues ayuda a la digestión, limpia los dientes y provee mayor cantidad de proteína.



En conclusión, los profesionales aconsejan suministrar comida húmeda a un gato solo "para adaptación, para administración de medicamentos y ocasionalmente como premio", puntualizó la doctora López.



Algunas recomendaciones

Como se mencionó anteriormente, lo más importante es consultar con un veterinario para que revise el estado de salud de su mascota y determine la dieta a seguir.



Adicionalmente, el doctor Chamorro sugiere:

- Revisar la tabla de ingredientes del producto: "Si ustedes se fijan y revisan el ingrediente principal debe decir proteína: carne, pescado, etc. no harina de tal cosa o harina de tal otra porque puede que sí sirva y sea bueno, pero es de mejor calidad el que viene con proteína".



- Ojo con los alimentos crudos y caseros: "Las comidas BARF cierto deben estar guiadas por un médico veterinario porque estas comidas preparadas en casa tienden a contaminarse muy fácil, entonces no queremos que nuestro gatico se vaya a enfermar".

