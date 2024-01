Gatos: ¿cómo enseñarlos para que no orinen en sitios dentro de la casa?

Las mascotas tienen una importancia muy alta en la sociedad actual, pues para muchos, sean gatos o perros, representan una compañía incondicional e invaluable, y se vuelven un miembro más de la familia.



(Lea también: Gatos: lo que debe saber antes de adoptar un felino).



Sin embargo, la compañía viene con el precio de la crianza, una tarea que puede resultar difícil para muchas personas experimentadas a la hora de guiar el comportamiento de un animal necio.

Una de las tareas que representa un mayor reto para los humanos es la de evitar que sus mascotas se orinen en muebles, tapetes o demás sitios en el interior de la casa donde no deberían hacerlo.



En el caso de los gatos, la ventaja es que la bandeja de arena resulta, para la mayoría, casi instintiva de usar. Sin embargo, es importante que los dueños aseguren las condiciones adecuadas.

@clinica_benet ¿Tienes un nuevo gatito y quieres enseñarle a usar su arenero? Clínica Benet, tu otro médico familiar. 🐱 ♬ sonido original - clinica_benet

Según el portal de ‘Purina’, es crucial no darle al gato ninguna excusa para no usar su arenero. Esto significa mantenerla limpia y ponerla en un lugar adecuado, lejos del alimento y del agua, y preferiblemente en un lugar bien iluminado, seco e íntimo, libre de ruido o mucho paso.



Recuerde que la higiene de los gatos los llevará siempre a intentar cubrir sus necesidades con arena. consiga una bandeja lo suficientemente profunda como para evitar que en este proceso el gato riegue la arena por fuera de la caja.



(De interés: Gatos: ¿Por qué muerden de repente y cómo enseñarle a que no lo haga?).

Cómo preparar una bandeja

‘Purina’ recomienda el siguiente paso a paso:

Llene la bandeja con unos 7cm de profundidad, usando arena especializada para este propósito.

Siempre que su mascota la use, retire los residuos con la ayuda de una pala.

Cuando vea necesario cambiar la arena, hágalo por completo, no basta con quitar solamente la arena de encima. Además, recomiendan limpiar la bandeja con agua.

“Si tu gato orina fuera de su bandeja, puede tratarse de un problema físico, como la enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD), un problema doloroso y potencialmente fatal, si se bloquea el paso de la orina”, recuerda ‘Purina’. En caso de sospechas de esta enfermedad, es necesario acudir a un veterinario.



Por último, si tiene más de un gato, recuerde designar una bandeja para cada uno, pues si usa la misma para ambos puede propiciar conflictos y causar que uno de los dos se niegue a usarla.

¿Cómo regañar a los gatos?

El portal ‘Nature’s Variety’ explica que el comportamiento y los métodos de aprendizaje de los gatos es muy diferente al de los perros. Los mininos no responden a los gritos, a los golpes, al encierro o al decomiso. Estos comportamientos no corregirán actitudes, sino que solo generarán miedo, baja sociabilidad e incluso ganas de escapar.



Tampoco relacionarán una reprimenda con algo que no sucedió hace instantes, es decir, si hicieron sus necesidades en el lugar equivocado, pero ocurrió hace bastantes minutos, no entenderán el motivo del regaño.



(Más información: Gatos: ¿cuál es la manera correcta de regañar a su mascota?).



Cuando un gato haga algo indebido, ‘Nature’s Variety’ recomienda tomar actitudes que no infundan miedo, pero que sí proporcionen una experiencia negativa derivada del mal comportamiento, como no darle ninguna golosina, no jugar con él, ignorarlo, y, en casos más graves, hacer un acto indirecto disimulado, como rociar agua con un spray, pero disimuladamente, intentando que no asocie al acto con usted. Así, el gato crea la noción de que cuando hace esa acción, algo malo pasa.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cómo aprender inglés gratis y con el Sena? Este es el paso a paso y los niveles

Test de personalidad: descubra lo que la forma de sus orejas puede reflejar sobre usted

Este es el casco de realidad virtual que puede cambiar el trabajo en el diseño