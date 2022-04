Aunque los gatos son animales que crecen muy rápido, el que una hembra esté preparada para ser madre depende de la raza. Por lo general, las gatas presentan su primer celo entre los 4 y 12 meses de nacidas, tiempo en el que además alcanzan el 80 % de su peso adulto.



¿Qué es el celo? Es el momento en el que el cuerpo de la felina está preparado para reproducirse, por lo que presentará un cambio en su comportamiento, pues su organismo también está atravesando por algunos cambios hormonales.

De acuerdo con la doctora Diana Roncancio, veterinaria especializada en felinos, en este periodo las gatas están receptivas al apareamiento, por lo que "ocurren cambios hormonales que hacen que ovule y esté apta para quedar en embarazo".

Una vez los niveles de estrógenos están elevados, la gata va a desarrollar un comportamiento reproductivo para atraer a los machos, es decir, va a empezar a hacer vocalizaciones y a dejar su aroma por todas partes.



Durante el celo estos animales son más cariñosos y se frotan frecuentemente con todo. Foto: iStock

"La gata se empieza a restregar contra todas las superficies para dejar su aroma y sus feromonas, se vuelve más dulce, más cariñosa y busca más al propietario, incluso, algunas orinan para hacer el llamado del macho", explicó la médico veterinaria Adriana Patricia López Romero.



La profesional señaló que un signo característico de que la gata está en celo es que levanta la cola y expone sus genitales, mientras 'zapatea' suavemente con sus patas.



"Dobla la cola como hacia el dorso, hacia el lomo, exponiendo toda su zona uro-genital y empieza a zapatear en llamado al macho, preparándose para la penetración como tal. Por eso es común que la veas revolcándose en el piso y yendo hacia ti en reversa mostrándote la zona uro-genital", aseguró la Mágister en ciencias veterinarias.



Por otro lado, a diferencia de las perras, las gatas pueden presentar de tres a cuatro celos al año y entre sus síntomas no está el sangrado, pues "la ovulación solo es inducida por la monta o copula", según lo especificó Roncancio.

¿Cómo ayudar a mi gata en celo?

Las profesionales consultadas por este medio aseguran que lo más importante es esterilizar a su mascota si no desea que ésta tenga crías. Este método no solo es una medida de prevención de embarazo, sino también de la incidencia de tumores mamarios y otras afecciones de salud.



Lo más importante es que mime a su mascota y la llene de cuidados y amor. Foto: iStock

Para la doctora Roncancio, en caso de que su gata entre en celo es muy importante mantenerla alejada de los machos para evitar que quede embarazada o que otros gatos la lastimen.



El segundo paso, según la doctora López, es dejar al animal en un espacio oscuro. "Las gatas tienen ciclicidad estacional, entonces en los días que son más luminosos van a incrementar su actividad reproductiva, pero si la gata permanece en un sitio oscuro donde no le llegue luz natural o haya una luz artificial tenue, eso va a ayudarle a disminuir un poco los signos del celo", subrayó.



Una tercera recomendación es darle mucho amor a la mascota durante esta etapa, acariciarla, mimarla y, sobe todo, masajearle el dorso. Esto ayudará a que se sienta estimulada y se calme.



Finalmente, Roncancio hace un llamado a no utilizar los fármacos anticelo porque, desde su concepto profesional, no son buenos y desencadenan más problemas que beneficios.

